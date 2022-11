Wiener MehrWeg-Messe 2022 digital, 25. und 26. November 2022, „Verpackung neu gedacht“

Die Wiener MehrWeg-Messe für Nachhaltigkeit und Kultur widmet sich 2022 einem Thema, das stets für Diskussionen sorgt, zumal die Abfallberge wachsen. Ist die Mehrweg-Verpackung eine Alternative?

Verpackung neu denken – warum? Die Wiener MehrWeg-Messe (mehrwegmesse.at) hat bereits 2020 den ersten Schritt gemacht, damals hieß das Thema „Plastik – mit oder ohne“. Da liegt es nahe, den gesamten Verpackungsbereich unter die Lupe zu nehmen. Einen guten Einstieg dazu bietet die Eröffnungsdiskussion am Freitag, 25.11. ab 19.30 h – live aus dem Wiener Infineon Hub. Im Anschluss wird auch das Publikum zu Wort kommen und die ExpertInnen mit eigenen Standpunkten konfrontieren.

Am Samstag, 26.11. ab 9.00 h gibt es dann ein buntes Messeprogramm mit zwei Workshops, Vorträgen und einer Abschlussdiskussion am Abend. Wer Lust auf einen kleinen Spaziergang durch den 7. Wiener Gemeindebezirk hat, ist herzlich eingeladen, sich um 11.30 h vor Ort am ersten „Crade-to-Cradle“-Spaziergang zu beteiligen. Am Nachmittag folgt dann wiederum ein Online-Workshop zum Thema „Die Zukunft des Einkaufens“ – hier geht es insbesondere um Zero-Waste-Konzepte.

Die digitalen Messestände unserer Aussteller bleiben bis 31. Dezember d.J. online.

Eine Auswahl unserer Sponsoren bzw. Aussteller:

Hobart Spültechnik, EPEA Switzerland, Grabher Group, CupSolutions/myCoffeeCup, Vöslauer, Ringana u.a.

Der Eintritt ist kostenlos!

Details und Anmeldung: mehrwegmesse.at/programm

Die Teilnahme-Links (ZOOM Meeting) werden den BesucherInnen dann zeitnah vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt.

Info & Rückfragen: info@mehrwegmesse.at bzw. Tel. 0043 681 103 40 776

