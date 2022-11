Pro Retina – Patienten-Informationstag im Krankenhaus Neukölln von Berlin

Eine gute Anlaufstelle für Netzhauterkrankte

Am Donnerstag, dem 1. Dezember findet im Vivantes Augenklinikum Neukölln von Berlin Patienten-Informationstag statt. Es wird informiert über die altersbedingte Makuladegeneration/AMD und elektronische Sehhilfen. Beginn ist um 15 Uhr.

Mitwirkende und Programm:

Begrüßung:

Prof. Dr. med. Sabine Aisenbrey

Vorstellung der Patientensprechstunde der Pro Retina:

Elke Unger-Robra, Jochen Robra

Stand und Ausblick der Therapie bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD):

Jakob Meyer, FEBO

Optische Sehhilfen und Implantate bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD):

Jan Lödige

Diskussion:

Prof. Dr. med. Sabine Aisenbrey

Circa 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

Prof. Dr. med S. Aisenbrey, Chefärztin

J. Meyer, Leiter Makulasprechstunde

J. Lödige, Optometrist

Corona-Schutzverordnung

Achtung: diese Veranstaltung wird unter Einhaltung der geltenden Auflagen der Corona-Schutzverordnungen durchgeführt.

Vor Ort gilt während der gesamten Veranstaltung die FFP-2

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ort der Veranstaltung:

Vivantes Augenklinik Neukölln

Rudower Straße 48

12351 Berlin Neukölln.

Die Augenklinik ist im Haus 20

Dann noch der Hinweis auf den Pro-Retina-Stammtisch in Berlin:

Er findet jeden dritten Freitag im Restaurant „Split“ in Berlin-Kreuzberg statt. Hier kann sich informiert werden, es erfolgt ein Austausch von Betroffenen und kann dazu noch gut gegessen werden.

Anmeldung und Infos bei Elke Unger-Robra unter Mail rg-be-bb@pro-retina.de

