Karatas Consulting: planbare Mitarbeitergewinnung entlastet Geschäftsführer

Karatas Consulting möchte mit strategischer Mitarbeitergewinnung dafür sorgen, dass niemand überlastet wird

Geschäftsführer tragen große Verantwortung und sehen sich einer ganzen Reihe von Aufgaben gegenüber. Neben der Leitung des Tagesgeschäfts müssen dringende Personalentscheidungen getroffen und die Unternehmensentwicklung im Gesamten im Blick behalten werden. Gerade das in Zeiten des „War for Talents“ immer wichtiger werdende Thema Mitarbeitergewinnung wird dabei nicht selten hintangestellt. Doch das Thema ist nicht zu ignorieren. In der Konsequenz führt die Vernachlässigung zu einer schlechteren Gesamtleistung des Betriebs und zu späterer Mehrarbeit, bei der immer häufiger auch der Geschäftsführer selbst mithelfen muss. Der Druck und Stress führen ohnehin nicht selten zu 60 bis 80 Wochenstunden Arbeit, ohne dass davon Zeit für neue Ideen und strategische Entwicklung des Unternehmens bleibt. Doch Geschäftsführer können sich an eine spezialisierte Agentur wenden: Karatas Consulting unterstützt Geschäftsführer dabei, die Mitarbeitergewinnung im eigenen Unternehmen effizient auszurichten.

Die Aufgaben eines modernen Geschäftsführers sind vielfältig. Letztlich trägt man die Verantwortung für sämtliche Abteilungen des Unternehmens und ist damit großem Druck und häufig auch Stress ausgesetzt. Der Vertrieb muss angekurbelt, Kundenanfragen geregelt, Angebote täglich verschickt und grundsätzliche Probleme im Unternehmen gelöst werden. Doch was, wenn der Geschäftsführer beispielsweise krank wird oder für eine längere Zeit im Urlaub ist? Dann droht das Tagesgeschäft zusammenzubrechen. Ohnehin bleibt aber bei zehn bis zwölf Arbeitsstunden pro Tag kaum Zeit für Freunde und Familie. Es gehört beinahe zum Habitus vieler Geschäftsführer, sich selbst zurückzunehmen und auf Freizeit zu verzichten. Doch eine ständige Überlastung wird sich irgendwann auf die Arbeitsergebnisse und die Produktivität auswirken. Abhilfe schafft oft nur der Blick von außen. Spezialisierte Agenturen und Unternehmensberatungen unterstützen dabei, den Betrieb sinnvoller zu strukturieren, Aufgaben zu delegieren und vor allem präzise zu planen, wie viele Mitarbeiter insgesamt für einen reibungslosen Ablauf ohne ständige Überstunden benötigt werden. Cüneyt Karatas gilt als gefragter Ansprechpartner in solchen Fragen. Mit seiner Agentur Karatas Consulting unterstützt er Geschäftsführer insbesondere in der Mitarbeitergewinnung. Er empfiehlt zudem, sich als Geschäftsführer einmal komplett aus dem Tagesgeschäft herauszunehmen, um Kraft und zeitliche Ressourcen für neue Ideen, frischen Tatendrang und Spaß an der Arbeit zu tanken.

Nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch alle anderen Mitarbeiter werden überlastet, wenn im Unternehmen Personalmangel herrscht. Wo ein Angestellter die Arbeit für drei erledigen soll, muss dringend interveniert werden. Über einen längeren Zeitraum bedeutet der Personalmangel, dass zeitweise keine neuen Aufträge mehr angenommen werden können, wodurch das Unternehmenswachstum verhindert wird. Genau hier setzt Karatas Consulting an. Die Agentur möchte mit strategischer Mitarbeitergewinnung dafür sorgen, dass weder einzelne Mitarbeiter noch der Geschäftsführer überlastet werden.

Cüneyt Karatas von Karatas Consulting hat sein Know-how im Mitarbeiter-Buch „Mitarbeiter finden, einarbeiten & führen“ zusammengefasst. Das Buch ist im Onlineshop kostenlos erhältlich zuzüglich einer Pauschale für den Versand. Es richtet sich an Geschäftsführer, die Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen möchten, aber nicht wissen, wie sie soziale Netzwerke im Internet richtig einsetzen können. Dabei geht es auch darum, sich als Arbeitgeber vorteilhaft zu positionieren, damit selbst Kandidaten, die zwar bereits einen Job haben, sich für einen Wechsel entscheiden. Denn was nicht viele wissen, ist, dass durchschnittlich 40 Prozent der Beschäftigten prinzipiell offen für einen Wechsel sind, sofern die Konditionen stimmen. Bis es so weit ist, muss das Unternehmen aber wie gesagt erst einmal über die notwendige Reichweite im Internet verfügen. Eine authentische und kluge Vermarktung, kombiniert mit Personalbeschaffung über soziale Medien, gilt als wichtige Stellschraube. Wie man nachhaltig eine starke Arbeitgebermarke aufbaut, die auf konkreten Alleinstellungsmerkmalen fußt, und so in der Lage ist, neue Mitarbeitende „anzuziehen“ und Beschäftigte allgemein stärker ans Unternehmen zu binden, zeigt das Mitarbeiter-Buch auf insgesamt 182 Seiten.

Karatas Consulting unterstützt Geschäftsführer mit dem „Karatas Konzept“. Das heißt, raus aus dem Tagesgeschäft, Mitarbeiter finden, einarbeiten und führen. Weitere hilfreiche Tipps zu den Themen Employer Branding, Social Recruiting und Onboarding finden Interessierte im Mitarbeiter-Buch.



