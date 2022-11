Robuste Kippanhänger von Krampe Fahrzeugbau

Der deutsche Hersteller Krampe stellt Anhänger für die Landwirtschaft, Kipper und Mulden her.

Das Unternehmen wurde 1930 von Karl Krampe als Krampe Fahrzeugbau GmbH in Südlohn/Oeding mit einer Schmiede und einer kleinen Gießerei gegründet. 1957 übernahm Krampe die Produktion von landwirtschaftlichen Anhängern der Firma Schmitz in Coesfeld-Lette, Westfalen. 1981 eröffnete Krampe eine neue Produktionsstätte in Coesfeld-Lette, die später mehrfach erweitert wurde. In den frühen 1990er Jahren erweiterte Krampe seine Produktpalette um Kippanhänger für die Bauindustrie. Später erweiterte Krampe seine Produktpalette um Container-Anhänger. Im Jahr 2007 eröffnete Krampe eine neue Produktionsstätte in der Tschechischen Republik. Im Jahr 2010 wurde Krampe Fahrzeugbau von der deutschen Firma Hüffermann übernommen.

Krampe stellt Kippanhänger für den landwirtschaftlichen Einsatz her. Die Ladung kann auf verschiedene Arten und zu einer oder beiden Seiten entladen werden. Kippanhänger gibt es in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen. Die maximale Nutzlast eines Krampe Kippanhängers beträgt bis zu 55 t, die maximale Nutzlast eines Krampe Landwirtschaftskippanhängers beträgt bis zu 34 t.

Die Kippanhänger von Krampe umfassen die folgenden Modelle: Krampe TT300; Krampe TT4000; Krampe TT5000; Krampe TT6000; Krampe TT7000; Krampe TT8000; Krampe TT9000.

Krampe stellt auch eine Vielzahl anderer Fahrzeuge her, darunter Containerauflieger, Tieflader und Kippauflieger.

Die EU-Zulassungsurkunde wurde der Geschäftsführung der Alfred Krampe GmbH & Co. KG von Markus Tönnies, dem Leiter der Fahrzeugprüfstelle Kiel des Kraftfahrt-Bundesamtes, überreicht.

Die EU-Zulassungsurkunde basiert auf der UNECE-Regelung 70, einer standardisierten Norm für den Bau von Anhängern. Die Regelung enthält Anforderungen an die Lenkung und die Bremsen von Anhängern sowie an ihre Reifen- und Radsysteme. Krampe-Anhänger werden schon seit mehreren Jahren nach dieser Vorschrift gebaut.

Krampe entwickelt und produziert qualitativ hochwertige Fahrzeuge und bietet individuelle Lösungen an. Dank der unübertroffenen Erfahrung mit anspruchsvollen Fahrwerken, höheren Gesamtzuggewichten und fortschrittlicher Technik bietet Krampe die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Bildquelle: @ https://www.krampetrailer.com/