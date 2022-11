Coach Ausbildung Weiterbildung – Coach werden Schweiz – Coachpreneur – Mentoring Programm Birol Isik

Selbstverwirklichung ist auch in der Schweiz mehr und mehr ein Thema. Das Coach werden Mentoring Programm ist für Personen, welche selbstständig Coachings in der Schweiz und weltweit anbieten möchten

Ein Coach untersützt Menschen dabei, ihre individuellen Ziele zu erreichen. Das bedeutet, dass ein Coach als Experte jemandem Unterstützung anbietet, um ein bestimmtes Problem oder eine Herausforderung zu bewältigen. Es kann sein, dass der Kunde einen Stellenwechsel anstrebt und Angst vor Veränderungen hat oder sich in der Schweiz selbstständig machen möchte.

Voraussetzungen, um als Coach zu arbeiten

Um als Coach erfolgreich arbeiten zu können, braucht es nicht nur Fachwissen in einem bestimmten Bereich, sondern folgende Indikatoren:

– Kommunikationsfähikgeit

– Verständnis für Marketing

– Kenntnisse in den Bereichen Psychologie, Soziologie und Neurowissenschaft

– Empathie

– Persönliche Marke

– Die Fähigkeit, sich selbst zu führen (Selbstführung)

– Unternehmerische Fähigkeiten

Ist das „Coach werden Mentoring Programm“ eine normale Coach Ausbildung?

Auf diese Frage antwortet Birol Isik wie folgt: Das ist viel mehr als eine klassische Coach Ausbildung. Denn der Teilnehmer erhält praxisorientiertes Wissen aus knapp 18 Jahren Unternehmertum, Coaching, Beratungen und Mentoring.

Wie viel verdient eigentlich ein Coach in der Schweiz pro Stunde?

Ein qualifizierter Coach verdient in der Schweiz pro Stunde zwischen CHF 75.- bis CHF 600.-. Ob ein Coach pro Stunde mehr als CHF 250.- verdient, hängt von folgenden Faktoren ab:

– Personal Branding

– Erfahrung

– Kundenfeedbacks

– Bekanntheitsgrad

– Zielgruppe

– Dienstleistung / Produkte

In welchen Bereichen sind Coaches besonders gefragt?

– Unternehmensauf- und Ausbau

– Fitness, Ernährung und Gesundheit

– Marketin / Digital-Marketing

– Buchhaltung

– Digitalisierung / digitale Transformation

– Beziehungen / Kommunikation

Im Coach werden Mentoring Programm von Birol Isik erhält der Teilnehmer sämtliche Werkzeuge, um als Coach in der Schweiz oder international durchstarten zu können. Birol Isik hat die SNF Academy und die Meta Marketing Agentur gegründet. Als Unternehmer und Mentor unterstützt er weltweit Menschen in Sachen Veränderung, Motivation, Marketing, Digitalisierung, Kundengewinnung, Verkauf, Kommunikation und Selbstführung.

Mehr über das Coach werden Programm erfahren Sie hier

Vorteile, wenn man als Coach arbeitet

Die Tätigkeit als Coach ist eine hervorragende Möglichkeit, sein Hobby nebenberuflich zum Beruf zu machen. Als Coach unterstützt man Menschen, ihr Leben zu verbessern, indem der Coach sein Wissen und seine Erfahrung in einem bestimmten Bereich einsetzt.

Die Tätigkeit als Coach erfordert, wie bereits erwähnt, besondere Fähigkeiten wie z.B. Empathie und Kommunikationsstärke. Diese Fähigkeiten können im Mentoring Programm von Birol Isik erworben werden.

Während dem Coachingprozess, gewinnt der Coach immer mehr Eindrücke und entwickelt sich fortlaufend weiter. Ein weiterer Vorteil ist es, dass ein qualifizierter Coach sich seine Klienten aussuchen kann. Noch sei erwähnt, dass ein Coach arbeiten kann, wann, wo und mit wem er will.

Sichtbarkeit im Internet als Coach

Wer als Coach in den Suchmaschinen wie Google oder Yahoo aufgefunden werden will, braucht einen starken Webauftritt und eine unverwechselbare persönliche Marke. Auch in diesem Prozess erhält der Kunde Unterstützung von Birol Isik.

Mehr über die aktuellen Marketingdienstleistungen und Markenaufbau erfahren Sie hier

Über Birol Isik – Ein Mentor und Unternehmer aus Leidenschaft

Birol Isik sieht seine Bestimmung darin, den Kern des Menschen durch Wissensvermittlung zu stärken. Denn nur wenn die mentalen Prozesse in Ordnung sind und der Mensch von Innen nach Aussen lebt, kann er mit Veränderungen umgehen und sein Leben aktiv mitgestalten.

Die Vision von ihm ist es, einen Campus zu erschaffen, in welchem hochwertiges, wertvolles und ganzheitliches Wissen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Potenzialentfaltung, Kreativität, Leadership und Unternehmertum vermittelt wird.

