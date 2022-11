Kompletträder über Lebensdauer Hunderte Euro günstiger als Reifen ohne Felgen

Beispielberechnung: Mit Kompletträdern bis zu 716 Euro sparen gegenüber Reifen ohne Felgen

Lebensdauer von Reifen ohne Felgen durch Auf- und Abziehen deutlich verkürzt

Sparpotenzial bei Kompletträdern: Vergleich spart bis zu 570 Euro pro Rad

Durch den Kauf von Reifen mit Felgen (Kompletträder) können Verbraucher*innen über die Lebensdauer der Reifen bis zu 716 Euro sparen und haben gleichzeitig länger etwas von den Pneus. Das zeigt eine aktuelle Betrachtung von CHECK24.

Über einen sechsjährigen Lebenszyklus liegen die Kosten für Reifen ohne Felgen inklusive Werkstattkosten bei 1.226 Euro. Die Kosten für einen Satz Kompletträder belaufen sich über den gleichen Zeitraum auf 510 Euro – das ist eine Ersparnis von 58 Prozent. Die zusätzlichen Kosten bei Reifen ohne Felgen entstehen, da für das Auf- und Abziehen der Reifen eine professionelle Montagemaschine benötigt wird.

„Kompletträder haben gegenüber Reifen ohne Felgen einige Vorteile“, sagt Dr. Sebastian Jans, Managing Director Autoteile bei CHECK24. „Verbraucher*innen können Reifen mit Felgen selbstständig anbringen und vermeiden so einen Werkstatttermin mit zusätzlichen Kosten. Die Nutzungsdauer von Kompletträdern ist außerdem länger als die von Reifen ohne Felgen. Durch das wiederholte Auf- und Abziehen der Reifen auf Felgen wird das Reifenleben deutlich verkürzt.“

Darüber hinaus ist die Lagerung von Reifen mit Felgen einfacher. Die Überwinterung für Reifen ohne Felgen ist mit aufwendigen Vorkehrungen verbunden, wie beispielsweise einer aufrechten Lagerung und einer regelmäßigen Drehung über den Lagerzeitraum hinweg.

Neben einem Vergleich der verschiedenen Reifen- und Felgenhersteller lohnt sich insbesondere auch der Vergleich unterschiedlicher Radgrößen, da auf nahezu allen Pkws eintragungsfrei verschiedene Größen montiert werden können. Eine Analyse beispielhafter Automodelle ergab demnach ein Sparpotenzial von bis zu 570 Euro pro Rad. Das teuerste Komplettrad für den Audi A6 3.2 FSI Quattro kostet 792 Euro. Das günstigste Modell gibt es bereits ab 222 Euro – eine Ersparnis von 72 Prozent. Ein Komplettrad für den Opel Astra 1.7 CDTI gibt es je nach Modell und Größe zwischen 139 Euro und 639 Euro – das ist eine Preisspanne von 500 Euro.

„Verbraucher*innen müssen nicht zwingend die Radgröße wählen, die in der Zulassungsbescheinigung steht“, sagt Dr. Sebastian Jans. „Ein Blick in das Gutachten des Felgenherstellers bzw. in die Allgemeine Betriebserlaubnis gibt Auskunft darüber, ob die Wunschfelge für das eigene Fahrzeug zulässig ist.“

Bei CHECK24 können bequem passende Kompletträder gefunden werden. Bei der Suche über die Schlüsselnummern werden den Kund*innen alle eintragungsfreien Modelle angezeigt. Diese sind für das Fahrzeug zugelassen und können ohne Probleme montiert werden. Dafür garantiert CHECK24 mit der CHECK24 Passend Garantie.

Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-Reifenexpert*innen

Kund*innen, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei den CHECK24-Reifenexpert*innen eine persönliche Beratung per E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher*innen ihre Bestellungen.

