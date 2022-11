Praxisteams von hoher Bedeutung für die Bewertung einer Arztpraxis durch Patienten

Analyse von 1093 Arztbewertungen auf Google

Wie Patienten eine Arztpraxis bewerten, ist in hohem Maße von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Praxisteams abhängig.

Dies ist ein Ergebnis einer Studie von Meyer-Hentschel Online World. Dazu wurden 1093 Arztbewertungen auf Google ausgewertet.

Patienten, die eine Arztpraxis mit 4 oder 5 von fünf möglichen Sternen bewerten, nennen zu 49,9 % nette, freundliche, hilfsbereite MitarbeiterInnen der Praxis.

Die Freundlichkeit und Einfühlsamkeit der behandelnden Ärzte liegt mit 50,6 % praktisch gleichauf.

Noch deutlicher wird die Rolle der Medizinischen Fachangestellten (MFA, früher ArzthelferIn) bei Bewertungen von unzufriedenen Patienten:

17,6 % begründen ihre schlechte Bewertung mit unfreundlichem bis respektlosem Verhalten des Praxisteams. Eine aus ihrer Sicht unbefriedigende Leistung der ärztlichen Behandler nennen nur 10,5 % der Unzufriedenen.

Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt unterschiedliche Erwartungen der Patienten an Haus- und Fachärzte.

Eine sehr gute Bewertung ihres Hausarztes begründen 12,5 % der Patienten damit, dass er ihnen zuhört und sie ernst nimmt. Bei Fachärzten ist dieser Aspekt nur für 5,5 % der zufriedenen Patienten von Bedeutung. Ergebnisgrafik

Hier ist vielen Patienten wichtiger, dass ihnen alles ausführlich und verständlich erklärt wird und sie Fragen stellen dürfen. 16 % äussern dies als Begründung für die Spitzenbewertung eines Facharztes.

Viele weitere Ergebnisse der Studie und Grafiken finden Sie hier:

https://mho.world/arztbewertungen-auf-google-so-bewerten-patienten-arztpraxen/

