Das weihnachtliche Wolfsburg entdecken

Weihnachtsmarktführungen starten am 1. Dezember

Wolfsburg, 18.11.2022 – Mit Eröffnung des Wolfsburger Weihnachtsmarktes veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ab dem 1. Dezember 2022 wieder die beliebten Weihnachtsmarktführungen durch die Wolfsburger Innenstadt und bietet damit die Gelegenheit, das weihnachtliche Wolfsburg auf besondere Weise zu entdecken.

Die jeweils rund einstündige Tour führt zunächst auf das Wolfsburger Rathausdach, das ein eindrucksvolles Panorama über die Dächer und Sehenswürdigkeiten der Stadt bietet. Im Anschluss führt der Weg weiter in die historische Museumswohnung. Die Teilnehmenden können hier in die Wohnwelten und Traditionen der 50er und 60er Jahre eintauchen bevor es zum Abschluss in geselliger Runde bei einem Getränk oder Snack nach Wahl auf den Wolfsburger Weihnachtsmarkt geht.

„Die Führungen sind eine schöne Möglichkeit, unsere weihnachtlich inszenierte Innenstadt einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben und die vorweihnachtliche Atmosphäre in Wolfsburg gemeinschaftlich zu genießen“, verspricht Christoph Kaufmann, Bereichsleiter Tourismus der WMG.

Die Weihnachtsmarktführungen finden an den ersten vier Donnerstagen im Dezember (01.12., 08.12, 15.12. und 22.12.) statt und starten jeweils um 17 Uhr am Haupteingang des Rathaus A. Tickets inklusive eines Wertcoupons für den Weihnachtsmarkt kosten 10 Euro pro Erwachsenen sowie 8,50 Euro pro Kind und können bis zu fünf Tage vor der Führung in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, per E-Mail an tourist@wolfsburg.de oder online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de erworben werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Vom 21. November bis zum 29. Dezember 2022 (außer 24. und 25. Dezember) veranstaltet die WMG den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

