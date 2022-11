Wann ist die beste Zeit für Social Media Postings im Marketing?

Social Media Marketing sollte gut geplant sein. Dazu gehört neben der inhaltlichen Planung auch die Zeitplanung. Wann haben Social-Media-Posts den größten Erfolg?

Schindellegi, 18.11.2022 – Warum der Herbst die perfekte Zeit für Social-Media-Marketing ist

Das Social Media Marketing gewinnt zunehmend an Bedeutung. Weltkonzerne wie Google, Samsung oder Microsoft setzen bewusst auf die Interaktion mit Kunden über Social-Media-Kanäle. Soziale Netzwerke bergen ein immenses Potenzial für Unternehmen. Hier sind Kunden mit ihren Freunden und Verwandten vernetzt. Auf diese Weise können Produkte über die sozialen Netzwerke weiterempfohlen werden. Dennoch gilt es, einige Besonderheiten zu beachten.

Social Media Postings – Gibt es den richtigen Zeitpunkt im Marketing?

Es braucht einen Social-Media Plan, damit die Inhalte an die Zielgruppe angepasst werden können. Damit einhergehend ist es bedeutsam, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Denn es ergibt nur wenig Sinn, eine Klimaanlage im Winter zu bewerben. Die Nachfrage nach gewissen Produkten und Themen steht in Abhängigkeit zur Jahreszeit. Sie möchten erfahren, welcher Zeitpunkt für Ihre Vorhaben am besten ist? Wir bieten Ihnen nachfolgend weitere Informationen, die Ihnen eine erste Orientierung bieten. Sie werden hiermit nicht nur am richtigen Ort sein, sondern auch den richtigen Zeitpunkt treffen.

Themenspezifische Aspekte beachten – die Trends der Jahreszeiten

Sie sollten nicht nur offenkundige Aspekte beachten. Es steht außer Frage, dass es nicht zielführend ist, einen Sonnenschirm in der kalten Jahreszeit zu bewerben. Es sind weitere Besonderheiten zu berücksichtigen, um wichtige Entwicklungen und Trends im Fokus zu behalten. Bleiben Sie deshalb aufmerksam, in Hinblick auf wichtige Details, die weniger offensichtlich zutage treten. Als Unternehmen ist es wichtig, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Hiermit können Sie Maßnahmen einleiten, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Diesbezüglich ist es wichtig, aktuelle Trends zu beobachten. Gibt es besondere Auffälligkeiten? Welche Bereiche sind besonders gefragt und in welchem Bereich kann es zu einem Rückgang der Nachfrage kommen? Lassen Sie das Wissen in Ihre Soziale Media Strategie einfließen. Auf diese Weise können Sie Ihre Konzepte zielgruppengerecht gestalten.

Bleiben Sie dabei stets professionell, wenn Sie einen Social-Media Plan erstellen. Die Inhalte sollten weder werblich noch zu aufdringlich wirken. Sie können etwa emotionale Elemente einbinden, um das Interesse der Leser zu wecken. Das AIDA-Konzept (Atenion, Interest, Desire, Action) hat sich in der Vergangenheit bewährt.

Soziale Media Strategie – Spielt die Uhrzeit eine Rolle?

Es ist wichtig, möglichst alle Einflussfaktoren beim Social Media Marketing einzukalkulieren. Dabei spielt auch die Uhrzeit eine zentrale Rolle. Statistiken haben gezeigt, dass es Stoßzeiten gibt, in denen besonders viele Nutzer aktiv sind. Deshalb ist es hilfreich, sich damit zu beschäftigen, wann der richtige Zeitpunkt für Ihre Postings ist. Leider ist es nicht so einfach, wie wir uns das alle wünschen würden. Eine allgemeingültige Antwort dazu gibt es nicht, da sich der Zeitpunkt je nach Plattform die Sie nutzen und je nach den Gewohnheiten Ihrer Zielgruppe verändert. Wir empfehlen unbedingt, zur Ermittlung der für Sie besten Uhrzeit einige frei verfügbare Tools zu nutzen.

Einige Anhaltspunkte gibt es aber doch. In vielen Fällen hat es sich bewährt, morgens an Wochentagen die Postings abzusetzen, viele Menschen checken ihre Feeds gleich nach dem Aufstehen. Auch die Mittagszeit bewährt sich in manchen Fällen, wenn Mittagspause ist, geht die Nutzung von Social-Media Plattformen deutlich nach oben. Dieses Thema wäre nicht vollständig, würden wir nicht noch einen weiteren, sehr wichtigen Faktor mit ins Spiel bringen – die Jahreszeit.

Wie oben bereits erwähnt, gibt es die allseits bekannten saisonalen Effekte. Allerdings zeigt sich, dass besonders das Spätjahr eine sehr gute Zeit ist, mit Kunden in Kontakt zu treten und die Kaufbereitschaft zu erhöhen. Viele Unternehmen machen einen großen Teil ihres Geschäftes in den Herbst- und Winter-Monaten.

Sie wünschen weitere Impulse für Ihre Soziale Media Strategie? Setzen Sie auf das Know-how von fanslave.eu. Wir sind Social-Media Experten mit langjähriger Erfahrung aus dem Marketingbereich. Mit uns können Sie neue Meilensteine erreichen. Nehmen Sie mit einem Servicemitarbeiter Kontakt auf, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Link: https://www.fanslave.eu/

