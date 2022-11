In Lieferketten starke Glieder: Frachtenbörsen

Every chain is as strong as its weakest link – das Sprichwort gilt auch für die Lieferkette.

Um sie möglichst nicht zu unterbrechen, sind freie Frachträume und Fahrzeuge möglichst effizient zu verbinden. Für solche Logistik-Lösungen ist ein wichtiges Speditions-Stichwort: Frachtenbörsen. Freight Exchange, das Suchen und Finden. Plattformen, um gefunden und gesucht werden zu können. Die SCHÜTTGUTBÖRSE fährt hier seit Langem vor. Auf der digitalen Plattform für Schüttgut, Agrar, Recyclingstoffe, Baustoffe und Industrie können sich Spediteure koordinieren. Und sich auch auf EU-CARGO24 europaweit kurzschließen.

Teure Leerfahrten vermeiden, freie Frachträume und Fahrzeuge vermitteln

SCHÜTTGUTBÖRSE und EU-CARGO24: Die beiden Partner der Renninger Spedition Diversa GmbH halten auch dem derzeitigen Berufskraftfahrermangel etwas entgegen, denn Fachkräfte sind gefragt. Für diverse Ladungsarten. Direkt im SCHÜTTGUTBÖRSE-Fokus beispielsweise: Metalle, Abfälle AVV, Agrarprodukte, Futtermittel, Getreide. Auch Ballen, Dünger-Transporte, Palettenware, Erde/Aushub, Flüssig und Steine/Bauschutt. Aktuell sind auf den Börsen gerade freie Kipper-Ladungen Richtung Osten gesucht.

Auch auf EU-CARGO24 können beispielsweise Abrollkipper, Absetzkipper oder Busse, PKWs, Caddys oder Plane, Coil, Container oder Planenbus, Jumbo, Schubboden oder Kühler koordiniert werden. Von Silo und Spezialaufbau über Tautliner, Koffer bis zu Thermo, Kombi und Tiefbett.

Sich verlässlich abstimmen zu können, ist für jeden Fahrer ein Plus. Und ein Gewinn auch für die Umwelt. Frachtenbörsen sind regelrecht ressourcenschonend, da sie Auslastungen optimieren. Je voller quasi die Leerfahrt, umso ökologischer und ökonomischer. Auch zur Steigerung der eigenen Aufträge. Denn von B zurück nach A könnte sich rechnen wie hin von A nach B.

Im Doppel Freight Exchange: auf Vermittlungsdaten zugreifen

Die Anmeldung auf den beiden Börsen ist kostenfrei, die Einsicht in die Kontaktdaten der eingestellten Frachten und Lkws buchbar in passgenauen Intervallen. Die Übersichtlichkeit und Userfreundlichkeit der Plattformen machen die Nutzung einfach. Ihre 24/7-Öffnungszeiten, 365 Tage im Jahr, stellen den Zugang jederzeit bereit und werden laufend aktualisiert. Frachtgut und Laderaum, Frachtführer und Versender finden hier zusammen. Die Benefits für alle Teilnehmer: die jeweiligen freien Kapazitäten können präzise mit den aktuell benötigten koordiniert werden. Ein Surplus für den Güterverkehr. Und dort verbrachtes Material. Frachten und Fahrzeuge, SCHÜTTGUTBÖRSE und EU-CARGO24.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diversa Hambach GmbH

Herr Alexander Hambach

Industriestraße 48/1

71272 Renningen

Deutschland

fon ..: +49-7159-40849-200

fax ..: +49-7159-40849-620

web ..: https://diversa-gmbh.com

email : info@diversa-gmbh.com

Die Frachtenbörsen von Fracht24-7.com helfen Ihnen, relevante Frachten oder LKWs zu finden. Als Mitglied können Sie die Frachtangebote im internen Bereich einsehen und auch selbst Angebote (Leerfahrzeuge und Frachtangebote) einstellen.

Über eine Million Tonnen verbrachtes Material, über tausend Kunden

https://www.schuettgut-boerse.com | https://www.eu-cargo24.com | https://diversa-gmbh.com

Pressekontakt:

Diversa Hambach GmbH

Herr Alexander Hambach

Industriestraße 48/1

71272 Renningen

fon ..: +49-7159-40849-200

email : info@diversa-gmbh.com