Hervorragende Bewertungen für Madeleine Zbindens Buch „Menschlichkeit in der Führung“

Das im Juni erschienene Buch „Menschlichkeit in der Führung“ (SpringerGabler Verlag) von Madeleine Zbinden ruft bei den Leserinnen, Lesern und der Fachpresse durchweg positive Reaktionen hervor.

In ihrem aktuellen Buch „Menschlichkeit in der Führung: Mitarbeitende und Organisationen authentisch und erfolgreich führen“ zeigt Madeleine Zbinden auf, welche Führungsqualitäten entscheidend und welche konkreten Handlungen gefragt sind, um als Führungskraft wirksam und handlungsfähig zu bleiben, Mitarbeitende nachhaltig zu begeistern und das Unternehmen erfolgreich voranzubringen. Im Fokus steht dabei stets die Menschlichkeit. Dass die Autorin mit diesem Thema einen Nerv trifft, zeigt sich in den begeisterten Bewertungen der Leserinnen und Leser.

So heißt es in einer Rezension zum Beispiel: „Die Menschlichkeit in der Führung betrifft uns in der heutigen Zeit alle und wir werden jeden Tag mit dieser konfrontiert. Dieses Buch ist ein absolutes MUSS für alle Führungskräfte, aber auch für „normale“ Angestellte und ich kann es sehr empfehlen.“ In einer weiteren Leserstimme heißt es: „Das sehr sorgfältig recherchierte Buch von Madeleine Zbinden ist gut geschrieben, sauber strukturiert und liefert zahlreiche wertvolle Einblicke in die vielschichtige Thematik der Menschlichkeit in der Führung. Aktueller kann das Thema nicht sein, da sich unsere Gesellschaft und damit auch die Arbeitswelt in einem nie dagewesenen Wandel befindet. Ich kann das Buch somit sehr empfehlen, nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für alle Interessierten, die gewillt sind, sich mit den relevanten Fragestellungen vertieft auseinanderzusetzen.“ Eine weitere begeisterte Leserin äußert sich wie folgt: „Wer als Führungskraft den Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich begegnen möchte, braucht engagierte und motivierte Mitarbeitende – und dieses sehr lesenswerte Buch von Madeleine Zbinden. Die sowohl als Führungskraft erfahrene und als Business Coach erfolgreiche Autorin erklärt anschaulich und mit dem nötigen psychologischen Tiefgang, warum es so wichtig ist, mehr Menschlichkeit in die Führungsetagen zu bringen.“

Auch seitens der Presse gibt es vielfaches Interesse am Buch von Madeleine Zbinden. Die Fachzeitschriften „Rechnungswesen & Controlling“ und „Unternehmertum Südwestfalen“ führten mit der Autorin aufschlussreiche Interviews, in denen deutlich wird, wie relevant das Thema menschliche Führung in der aktuellen Zeit ist. Ende Oktober 2022 fand zudem ein Kundenanlass des Swiss Resilience Hub SRH in Zürich zum Thema Resilienz statt, an welchem das Buch von Madeleine Zbinden einem interessierten Publikum vorgestellt wurde.

Madeleine Zbinden möchte mit ihrem Buch einen detaillierten Einblick in die Leadership-Kompetenz der Zukunft geben, damit Führungskräfte angesichts der Dynamik und Komplexität der Veränderungen diese wirksam gestalten können. Erfahrungsbasiert und analytisch zeigt sie auf, warum Menschlichkeit in der Führung ein essenzieller Baustein für erfolgreiche Organisationen ist. Angereicht mit wertvollen Reflexionsfragen und praktischen Übungen ist „Menschlichkeit in der Führung“ ein Ratgeber und eine Inspirationsquelle für alle Führungskräfte und Manager:innen.

Das Buch „Menschlichkeit in der Führung“ kann bei Buch Bellini, Orell Füssli oder Amazon bestellt werden.

Nähere Informationen über die Autorin Madeleine Zbinden erhalten Sie unter: https://www.zbinden.coach/buch-menschlichkeit-in-der-fuehrung/

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Durch die dynamische Entwicklung der Märkte steigen die Anforderungen an Menschen und Organisationen. Unternehmen, Führungskräfte, Teams und Mitarbeitende müssen sich weiter entwickeln – damit sie den Herausforderungen heute und morgen kraftvoll und erfolgreich begegnen können und sich neue Horizonte erschließen.

Madeleine Zbinden ist Expertin für Organisationsberatung, Coach und erfahrene Fach- und Führungsverantwortliche verschiedener Branchen und Unternehmen im In- und Ausland. In Ihrer Arbeit verbindet Sie die Erfahrung aus zahlreichen Veränderungsprojekten mit interdisziplinären Kompetenzen aus Betriebswirtschaft, Psychologie und Pädagogik.

Unter dem Credo „Messerscharf analysiert. Glasklar kommuniziert“ begleitet Sie als Sparringspartnerin, Macherin und Impulsgeberin Menschen und Organisationen mit Leidenschaft durch Veränderungsprozesse.

