Sicher aushängen – in allen Höhen

Neuer Pick Out von Sihga vereinfacht das Lastenaushängen von Holzteilen

Das neu entwickelte Pick Out System der Sihga GmbH aus Gmunden (Oberösterreich) ermöglicht ein schnelles und sicheres Aushängen von Lasten in schwindelerregender Höhe. Der Pick Out ist eine Erweiterung des Lastenaufnahmemittels Pick, mit dessen Hilfe das Hebesystem nun unkompliziert aus der Last entfernt wird. Dank des halbautomatisierten Lösevorgangs wird das Verletzungsrisiko für Verarbeiter beim Entnehmen des Lastaufnahmemittels wesentlich reduziert. Zudem ermöglicht das System eine deutlich verkürzte Entnahmezeit.

Arbeiten mit schweren Bauteilen steigern das Unfallrisiko auf der Baustelle – insbesondere in der Höhe kann dies schwerwiegende Folgen haben. Auch das Aushängen einer zu transportierenden Last stellt in diesem Kontext eine gefährliche Tätigkeit dar. Mit dem neuen Pick Out System von Sihga wird dieser Arbeitsschritt jetzt geschickt umgangen.

Halbautomatisierter Lösevorgang

Das in Österreich entwickelte, patentierte und neu hergestellte Pick Out System ist eine Erweiterung des bewährten Pick Lastenaufnahmemittels. Es kann schnell und einfach auf den bestehenden Pick montiert werden und ist damit zum Verheben von Brettsperr-, Brettschicht- und Vollholz geeignet. Die Neuentwicklung überzeugt vor allem durch ihren halbautomatisierten Lösevorgang, mit dem der Entnahmevorgang in der Höhe umgangen wird. Denn mit dem Pick Out System kann der Sihga Pick – durch das Geschick des Kranführers – ganz einfach aus der Last entfernt werden. So wird nicht nur die Entnahmezeit des Picks signifikant verkürzt. Auch reduziert sich das Verletzungsrisiko für Arbeiter vor Ort, da kein Personeneinsatz nötig ist.

Vereinfachte Montage

Um das Verheben von schweren Holzteilen zu gewährleisten, muss der Pick in das Pick Out System eingeschoben werden. Nachdem er umlaufend an der Planfläche der Pick Out-Schelle anliegt, wird die Klemmschraube angezogen. Anschließend wird der mitgelieferte Schäkel mit dem beigepackten Vierkantschlüssel angebracht. Das System ist danach bereit für das Anbringen an die Last. Für die Befestigung an den zu tragenden Holzlasten muss der Pick bis zum Anschlag des Basisrings in das geeignete Bohrloch versenkt werden. Zum Verheben wird nur eine Sacklochbohrung mit 50 Millimeter Durchmesser und 70 Millimeter Tiefe benötigt. Die Sichtqualität der Oberflächen wird dadurch nicht beschädigt und es sind keine Befestigungsschrauben notwendig. Dank der an den Kranketten angebrachten Gummibändern wird das Pick Out System – inklusive Pick – schnell und kontrolliert nach oben gezogen. Das Durchschwingen der Lastaufnahmemittel wird nach dem Aushängen auf diese Weise stark minimiert und sorgt damit für erhöhte Sicherheit. Das rein mechanische Bauteil ist zudem durch den TÜV begleitet. Überdies geben Erfahrungsberichte aus der Praxis Gewissheit über Funktion und Tauglichkeit des Systems.

Mit dem Pick Out System ist es Sihga gelungen, eine intelligente Ergänzung zum bewährten Lastenaufnahmemittel Pick zu entwickeln. Die durchdachte Technik sorgt – neben dem halbautomatisierten Lösevorgang und der schnellen Entnahmezeit – vor allem für erhöhte Sicherheit auf Baustellen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf www.sihga.com.

Die SIHGA GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Gmunden ist Innovationsführer für Befestigungstechnik im Holzbau. Mit seinen Lösungen beliefert das Unternehmen Kunden aus Industrie und Gewerbe sowie ausgewählte Fachhändler. Das Produktprogramm umfasst Systeme für die Anwendungsschwerpunkte Holz-, Fassaden-, Terrassen- und Wasserbau. Hierzu zählen Systemschrauben und -verbinder, Lastaufnahmemittel und spezielle Lösungen für den Holzbau sowie den konstruktiven Holzschutz. SIHGA verfügt über 80 Patente, Gebrauchsmuster- und Markenregistrierungen. Unlängst wurde das Unternehmen mit dem österreichischen Staatswappen ausgezeichnet. Dies erhalten Firmen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft verdient gemacht haben und in ihrer Branche eine führende und allgemein geachtete Stellung innehaben. Bislang dürfen lediglich 0,4 Prozent aller österreichischen Firmen diese Auszeichnung führen. Seit 2020 ist die SIHGA GmbH auch als „Klimaneutrales Unternehmen“ ausgezeichnet.



