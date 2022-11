PEARL Digital-Hygro-/Thermometer mit Schimmel-Alarm

Für ein gesundes Raumklima: Warnt vor Schimmel-, Erkältungs- & Hitze-Gefahr

– Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer im Blick behalten

– Optischer Alarm bei Schimmel, Erkältungs- und Hitze-Gefahr

– Lüften und Heizen nach Bedarf: dank Komfortlevel-Anzeige

– Speicher für Maximum- und Minimum-Werte

Zeigt mehr als nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Auf dem Hygrometer-Thermometer mit Schimmel-Alarm von PEARL liest man neben diesen Daten mit einem Blick ab, ob man Gefahr laufen könnte, sich zu erkälten. Oder ob man besonders großer Hitze ausgesetzt ist. So kann man schnell reagieren und sich warm anziehen. Oder viel trinken, um den Wasserverlust durch Schwitzen auszugleichen.

Warnt auch vor Schimmelgefahr: Man stellt einfach den Grenzwert für die Luftfeuchtigkeit ein. Der Minimum- und Maximum-Speicher protokolliert außerdem die gemessenen Tiefst- bzw. Höchstwerte von Temperatur und Luftfeuchte.

Zum Hinstellen oder Aufhängen: Mit dem ausklappbaren Standfuß und der integrierten Hänge-Vorrichtung lässt sich der praktische Klimawächter flexibel als Wand- oder Tischgerät einsetzen.

– Digitales Thermometer und Hygrometer

– Großes LCD-Display: zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Klima in 5 Stufen (zu feucht, feucht, Komfort, trocken, zu trocken)

– Zusätzliche Erkältungs-, Schimmel- und Hitze-Warnung über Symbole

– Einstellbarer Schimmel-Alarm für 60, 65, 70 oder 75 % Luftfeuchtigkeit

– Minimum-/Maximum-Speicher für Temperatur und relative Luftfeuchte

– Temperatur-Messbereich: 0 bis +50 °C

– Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 20 bis 95 % relative Luftfeuchte

– Raumtemperatur in °C/°F, relative Luftfeuchte in %

– Einfache Bedienung über Touch-Tasten

– Gehäuse-Farbe: weiß

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 86 x 120 x 20 mm, Gewicht: 90 g

– Thermo-/Hygrometer inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396448

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7136-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7136-3044.shtml

Die Variante in schwarz:

PEARL Digital-Hygro-/Thermometer mit Schimmel-Alarm & Komfort-Anzeige

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7137-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/tYtXSGCTbToHEjJ

