ALPIN LOACKER feiert seinen 29. Geburtstag!

Bis zum 29. November 2022 gibt es bis zu 40 Prozent Rabatt.

Im kommenden Jahr feiert ALPIN LOACKER sein 30-jähriges Bestehen. Doch warum nicht schon den 29. Geburtstag feiern? Dabei beschenkt das österreichische Unternehmen für Outdoor-Equipment nicht sich, sondern auch seine Kunden. Und zwar mit gewohnt hochwertiger Qualität zu nochmal günstigeren Preisen. Bis zum 29. November 2022 locken bis zu 40 Prozent Rabatt. Und durch die nachhaltige Herstellung des gesamten Sortiments profitiert auch die Umwelt!

ALPIN LOACKER ist der langjährige Experte für Outdoor- und Bergfreunde

1993 war es so weit: Das Ehepaar Loacker rief sein Ladengeschäft für Bergausrüstungen im österreichischen Götzi ins Leben. Eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erweisen sollte. Fast drei Jahrzehnte später ist ALPIN LOACKER nicht nur für Bergfreunde aus dem Vorarlberg die erste Adresse. Die Seite ist in insgesamt acht Sprachen verfügbar. So können auch internationale Outdoor-Freunde ihre Favoriten über den Onlineshop bestellen. Denn nicht nur hat sich das ehemalige Einzelhandelsunternehmen inzwischen in eine GmbH gewandelt. Es hat sich auch um einen umfangreichen Internethandel erweitert.

Zu verdanken haben die bereits über 70.000 Kunden diesen Schritt in das moderne Shopping-Zeitalter dem Sohn der Gründer. Nach und nach erweiterte Felix Loacker die Produktpalette. Und entsprach somit der Nachfrage nach einem schnellen, sicheren und nachhaltigen Versand. Denn an der Unternehmensphilosophie hat sich seit der Übergabe der Firmenleitung an die jüngere Generation nichts geändert. Noch immer stehen bei Herstellung und Verkauf der hochwertigen Outdoorwaren zwei Aspekte im Fokus: Kunden und Natur.

Das Unternehmen steht rundum für Nachhaltigkeit

Wer Bergfreunden und Outdoor-Fans Textilien und Wanderzubehör bietet, sollte dies im Einklang mit der Natur tun. Dies jedenfalls stand für Familie Loacker von Beginn an fest. Denn mit Produkten für Stunden an der frischen Luft zu werben verpflichtet: Diese Frischluft soll schließlich erhalten bleiben!

Und so hat sich das Team rund um Felix Loacker sechs Nachhaltigkeitsprinzipien verschrieben. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Dienstleistern entfallen lange Transportwege. Für ihre Merino-Produkte verwenden sie ausschließlich tierschutzgerecht gewonnene Wolle, für sämtliche Angebote hochwertige und damit langlebige Materialien. Und auch Up- und Recycling sowie Reparatur statt Neukauf sind bei dem Experten für Wanderzubehör selbstverständlich.

Seit 2020 bietet ALPIN LOACKER auch eine Eigenmarke

Seit 2019 führt Felix Loacker das Geschäft. Und seit 2020 bietet er seinen Kunden mit „Made in Austria“ seine nachhaltige Eigenmarke. Von der Regenjacke für ihn über das Langarmshirt für sie bis hin zu Unisex-Wanderstöcken: Sämtliche Produkte werden vor Ort und in Handarbeit hergestellt. Und derzeit zu Bestpreisen angeboten – sowohl im Laden in Götzi als auch über das Internet.

ALPIN LOACKER wurde 1993 von meinen Eltern als Einzelhandels Unternehmen im Bereich Bergsport-Ausrüstung gegründet. Begonnen hat alles mit einem Geschäft in Götzis. Von Anfang an lag der Fokus auf qualitativ hochwertigen und nach Möglichkeit auch nachhaltigen Produkten. Dies hat sich aufgrund der hohen Qualität und Langlebigkeit der Produkte quasi automatisch ergeben.

Kontakt

ALPIN LOACKER GmbH

Felix Loacker

Straßenhäuser 59

6842 Koblach

+436642342253

felix@alpinloacker.at

http://alpinloacker.com

Bildquelle: Felix Loacker