Mit unserer IT Entsorgung Dresden ist der Datenschutz ein Kinderspiel

Sie brauchen eine zuverlässige IT und EDV Entsorgung? Dann sind wir genau der richtige Ansprechpartner und bieten Ihnen diesen Service sogar kostenfrei.

In manchen Firmen werden Altgeräte gerne in einer Abstellkammer oder einem unbenutzten Büro gelagert. Aber irgendwann stören diese Altlasten und man muss sich kümmern. Wenn es auch Ihnen so ergeht, sollten Sie die beste Lösung für sich nutzen. Das könnten wir sein! Warum, das lässt sich leicht erklären. Wir sind auf die kostenlose Computer und IT Entsorgung in Dresden und ganz Deutschland spezialisiert. Das alleine spricht natürlich noch nicht komplett für uns, obwohl kostenfrei eine sehr gute Sache ist. Viele Kunden denken aber an den Datenschutz, auch darüber müssen Sie sich bei uns keine Gedanken machen. Wir zerstören und überschreiben alle Daten datenschutzkonform und händigen unseren Kunden darüber auch Zertifikate aus.

Außerdem liegt uns die Umwelt sehr am Herzen, das zeigen wir zum einen dadurch, dass wir alle Altgeräte recyceln und wiederverwerten. Und wir lassen sogar einmal im Jahr Bäume pflanzen. Und zwar einen Baum für jedes 100. Gerät, welches wir von unseren Kunden erhalten. Klingt das für Sie interessant? Sich von alten Büroschrott leicht trennen und das noch umweltbewusst? Dann machen Sie mit uns rufen Sie unsere IT und EDV Entsorgung in Dresden in Ihrem Betrieb. Sie können uns via Mail oder Kontaktformular erreichen und erhalten auf den gleichen Weg einen Termin für die Abholung. So lange wir die Geräte im Erdgeschoss abholen, ist unser Service kostenfrei. Lassen Sie uns am besten Bilder der Geräte zukommen, damit wir wissen, mit welchem Fahrzeug wir diese abholen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-dresden.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

