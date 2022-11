Deichhaus Wasserblick direkt auf der Düne bis 6 Personen mit Sauna

Herrlicher Wasserblick. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe! Drei Schlafzimmer Sauna, Waschmaschine, Balkon und Terrasse zum Wasser Direktbuchung beim Eigentümer.

Herzlich willkommen im Deichhaus Wasserblick direkt auf dem Deich. Das sehr schöne Ferienhaus in 1. Reihe zum Wasser befindet sich im idyllischen Fischerdörfchen Breege auf der Halbinsel Wittow, im Norden der Insel Rügen. Das Deichhaus erstreckt sich über drei Etagen. Es hat sehr große helle Räume und lässt durch seine moderne und hochwertige Ausstattung keine Wohnwünsche offen. Die Lage ist sehr ruhig ( Sackgasse). Entspannen Sie sich auf der Terrasse oder auf dem Balkon und erfreuen Sie sich am malerischen Blick über den Breeger Bodden. Den feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand ( kilometerlang) erreichen Sie nach nur wenigen Gehminuten. Das Ferienhaus verfügt über sechs Schlafplätze. In der 1. Etage und im Dachgeschoss befinden sich drei Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer hat einen Balkon zum Wasser. Hier erleben Sie den Sonnenuntergang über dem Wasser. Ein Babybett befindet sich im Haus. Das Haus hat ein Badezimmer mit Dusche und WC und ein Gäste WC. Eine Sauna und eine Waschmaschine. Wlan. Einen Fahrradschuppen, einen Geräteschuppen und einen Müllschuppen. Der PKW Stellplatz befindet sich am Haus.

https://www.ostseeparadies.de/index.php/de/ferienhaus-finden-nach-ort/breege?view=roomdetails&roomid=4

