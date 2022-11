Kein Immobilienverkauf ohne Energieausweis

Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH sorgen dafür, dass das wichtige Dokument rechtzeitig vorliegt

Verkauft ein Eigentümer seine Wohnung oder sein Haus, benötigt er dazu zahlreiche Unterlagen, darunter auch einen gültigen Energieausweis. Dieser muss den Kaufinteressenten bereits beim Besichtigungstermin ausgehändigt oder gut sichtbar ausgehängt werden. Ansonsten droht ein Bußgeld. Das Team um Geschäftsführer Joachim Neumann der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen unterstützt Eigentümer bei der Beschaffung des Dokuments.

Der Energieausweis beinhaltet Angaben zur Klimawirkung des Gebäudes. In den Kategorien A+ bis H wird angegeben, wie niedrig oder hoch der Energieverbrauch des Gebäudes ist. Immobilien wie zum Beispiel KfW-Effizienzhäuser 40, die sich in der Kategorie A+ finden, weisen einen niedrigen Energieverbrauch auf. Immobilien, die in der Kategorie H liegen, weisen dagegen den höchsten Energieverbrauch auf. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um ältere und unsanierte Bestandshäuser.

„Der Energieausweis liefert sowohl den Eigentümern als auch den Kaufinteressenten wichtige Informationen, da sich auch die Endenergiekosten anhand des Dokuments ableiten lassen“, weiß Joachim Neumann. Eigentümer erhalten auf diese Weise Informationen dazu, ob sich die Durchführung von Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen vor dem Verkauf noch lohnt. Kaufinteressenten hingegen können kalkulieren, welche Endenergiekosten auf sie zukämen und eine bessere Entscheidung für oder gegen die Immobilie treffen.

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten: dem bedarfsorientierten Energieausweis und dem verbrauchsorientierten Energieausweis. Der bedarfsorientierte Energieausweis ist unter anderem für Immobilien mit bis zur vier Wohnungen erforderlich, die mit einem Bauantrag vor dem 1. November 1977 errichtet wurden.

Bei neueren Häusern ist auch ein verbrauchsorientierter Energieausweis zulässig, dem der tatsächliche Energieverbrauch der Bewohner der letzten drei Jahren zugrunde liegt.

„Wir wissen genau, ob ein bedarfs- oder verbrauchsorientierter Energieausweis erforderlich ist und unterstützen Eigentümer vor der Vermarktungsphase bei der Beschaffung des Dokuments“, erklärt Prokurist Markus Neumann, „außerdem wickeln wir auch den restlichen Verkaufsprozess rechtssicher, kompetent und zügig ab“.

Eigentümer, die mehr zum Verkauf mit den Immobilienmaklern aus Villingen-Schwenningen erfahren möchten, können sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Sie erreichen die Immobilienmakler unter der Telefonnummer 07720/31511.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilienmakler Villingen-Schwenningen, Immobilien Villingen, Haus verkaufen Dauchingen und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/

