Location: Titanic Chaussee Berlin

Street: Chausseestraße 30

City: 10115 – Berlin (Germany)

Start: 27.11.2022 19:00 Uhr

End: 29.11.2022 18:00 Uhr

Entry: 2549.00 Euro (non 19% VAT)

Die führende europäische Plattform für den branchenübergreifenden Wissensaustausch bietet präzise Einblicke in neue technische Innovationen und diskutiert die geschäftlichen Vorteile und strategischen Auswirkungen von Hyperautomation, Prozessoptimierung und Intelligenter Automation. Referenten und Teilnehmer werden am Intelligent Automation Summit 2022 die neuesten technischen Fähigkeiten ausstatten, um mehr Produktivität, Qualität, Kundenerfahrung und Kosteneinsparungen fur ihr Unternehmen zu erzielen. Der Intelligent Automation Summit wird mehr als 150+ Top-Experten auf dem Gebiet der intelligenten Automatisierung und AI in einer Veranstaltung zusammenbringen.

Auch KOFAX ist als Aussteller und Teilnehmer auf dem Intelligent Automation Summit mit dabei. Bei dem World Cafe am Dienstag den 29. November ab 11:20 Uhr können Sie mit unserem Vice President Sales Engineering (EMEA), Holger Schreyer ins Gespräch kommen.

Entdecken Sie die Zukunft der intelligenten Automatisierung zusammen mit über 200 Experten, die ihre Ansichten und Einsichten zu den aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten teilen werden.

www.intelligent-automation-summit.de

Über Kofax

Kofax ermöglicht Unternehmen, Work Like Tomorrow™ schon heute zu realisieren. Die Intelligent Automation-Softwareplattform von Kofax hilft Unternehmen, die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse schnell voranzubringen. Insbesondere trägt sie dazu bei, manuelle Aufwände zu reduzieren und Kosten zu senken. Kofax kombiniert Funktionalitäten wie RPA, Cognitive Capture, Prozess-Orchestrierung, Mobilität sowie Analytics zu extrem leistungsfähigen Komplettlösungen. Dadurch erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Kundenbindung wird weiter verbessert. Auch Compliance-Anforderungen lassen sich somit adressieren. Vor allem aber ermöglichen die Kofax-Lösungen für die digitale Transformation Business-Agilität bei gesteigerter Rentabilität. Weitere Informationen unter http://www.kofax.de/ und im Kofax-Blog. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über we.CONECT

we.CONECT hat neue Gesprächsprozesse wie World Cafés, Barcamps, Open Space und mehr als 20 interaktive Formate etabliert, die auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen. Die Formate sollen eine offene und intime Diskussion ermöglichen und Ideen innerhalb einer größeren Gruppe verknüpfen, um auf die „kollektive Intelligenz“ oder „kollektive Weisheit“ zuzugreifen. Dieses Multi-Touchpoint-Konzept ist modular aufgebaut und passt sich den Bedürfnissen der Konferenzteilnehmer an. Zusätzlich zu den traditionellen Formaten wie Keynotes, Anwendungsfällen und Lösungsstudien bietet das Konzept Raum für tiefgreifende Diskussionen, Networking und Wissenstransfer.

Firmenkontakt

we.CONECT Global Leaders GmbH

Michelle Sima

Reichenberger Str. 124

10999 Berlin

+49 (0)30 52 10 70 3 – 258

michele.sima@we-conect.com

http://www.we-conect.com

Pressekontakt

Möller Horcher Kommunikation GmbH

Amelie Zawada

Heubnerstraße 1

09599 Freiberg

+49 (0)3731 20 70 916

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.moeller-horcher.de/





