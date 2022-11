80 Wohnungen im Frankfurt Nordend Neubau

Neubau, Stil-Altbauten im Nordend, Westend, Ostend,

Der Frankfurter Projektentwickler und Bestandshalter Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS) wird nach zahlreichen Projekten in Frankfurt nun ein neues Projekt an der Leimenrode 23 starten und freut sich in Kürze weitere Details vorzustellen.

Die Leimenrode 23 liegt an am Oederweg, hinter der Frankfurter Ballsporthalle und unweit des Eschenheimer Tors. Hier hat der Investor nach mehr als 3 Jahren Bauzeit 10 neue Wohnungen für Studenten, Flüchtlinge und jeder der eine Wohnung benötigt gebaut. Trotz der Hürden auch durch die Pandemie und den Ukranine-Krieg, freut sich der Investor darauf, die Wohnungen dem Mietmarkt zur Verfügung stellen zu können. Der Investor plant und baut auch in der nahen Umgebung weiteren Wohnraum der Stadt Frankfurt zur Verfügung zu stellen, und zwar an der Escherheimer Landstraße 68, Eschersheimer Landstraße 78, Hansaalle 3, Oeder Weg, Wolfsgangstraße, Grüneburgweg, Frankfurt. Der Investor teilt mit, dass bereits viele Mietinteressenten die Wohnungen im voraus gemietet haben. Der Investor kündigt 3 Monate vorher bei dem Mieter den Start des Mietvertrags an, sodass der Mieter seinen alten Mietvertrag kündigen kann. Die Bestandsmieter der WPS, welche umziehen möchten, können ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in der WPS umziehen. Dieses Bonbon bietet der Investor seinen Mietern.

In der Umgebung möchte der Investor dem Stadtteil weitere Wohnungen zur Verfügung stellen.

Dabei geht die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH, auf die neuen Bedürfnisse der neuen Bewohner und die Anforderungen an modernes Wohnen ein. Durch die ausgewogene Mischung aus 1,2,3 und 4 Zimmerwohnungen sowie die Unterbringung von Barrierefreien Wohnungen und die Erweiterung um Terrassen und Balkone schafft die WPS ein modernes Zuhause mit urbanem Flair.

Die WPS plant in den nächsten 15 Monaten ca. 80 Wohnungen in verschiedenen Größen dem Mietermarkt zur Verfügung zu stellen.

Gerne dürfen Mietinteressenten die Wohnung jetzt schon besichtigen und diese auch für die Zukunft anmieten. Die WPS möchte auch nochmals klarstellen, das Sie kein Bauträger ist und nur die Wohnungen vermieten wird.

