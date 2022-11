Wie das neue ICAAP und ILAAP System funktioniert.

Die neuen Regeln sehen vor, dass Banken künftig mehr Eigenkapital haben müssen. Doch was bedeutet das genau für die Banken? Wir geben euch einen Überblick über die wichtigsten Änderungen!

1. ICAAP und ILAAP – was ist das?



Die Einführung des neuen ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) und ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) Systems ist ein großer Schritt für die Bankenaufsicht.

Durch das neue System wird sichergestellt, dass Banken ausreichend Kapital und Liquidität haben, um Risiken zu bewältigen. Zudem müssen Banken nun regelmäßig ihre Risikoprofile überprüfen und anpassen. Das neue System soll für mehr Stabilität in der Finanzbranche sorgen und die Folgen von Krisen minimieren.

2. Warum hat sich die EZB für dieses System entschieden?

Die EZB hat sich für das neue ICAAP und ILAAP System entschieden, weil es ein effektiveres Mittel ist, um die Kreditwürdigkeit von Banken zu beurteilen. Zuvor wurde nämlich nur der Kapitalbedarf berücksichtigt, aber dieser alleine sagt noch nichts über die tatsächliche Kreditwürdigkeit aus. Durch das neue System wird nun auch die Liquidität berücksichtigt, sodass ein genaueres Bild entsteht.

3. Wie funktioniert das neue System?

Das neue ICAAP und ILAAP System funktioniert so: Jede Bank muss ein eigenes Risikomanagementsystem entwickeln, das auf die jeweiligen Bedürfnisse der Bank zugeschnitten ist.

Dieses System muss bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, die von der EBA festgelegt wurden. Zusätzlich muss jede Bank einen internen Aktionsplan (ILAAP) erstellen, in dem detailliert beschrieben wird, wie das Risikomanagementsystem der Bank funktioniert und welche Maßnahmen getroffen werden, um Risiken zu minimieren.

Die EBA überprüft regelmäßig die ICAAPs und ILAAPs der Banken und kann im Falle einer Nichteinhaltung der Vorgaben Sanktionen verhängen. Das neue ICAAP und ILAAP System soll sicherstellen, dass Banken ihre Risiken effektiv managen und minimieren. Dadurch wird die Stabilität des Finanzsystems insgesamt verbessert.

4. Welche Banken müssen sich an das neue System halten?

Die neuen ICAAP- und ILAAP-Regeln gelten für alle Kreditinstitute, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tätig sind. Das bedeutet, dass Banken in allen EU-Ländern sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen das neue System einführen müssen.

5. Was bedeutet das für die Bankkunden?

Die Einlagensicherung ist ein wichtiges Thema, besonders für Bankkunden. Die neuen Regeln sollen die Banken stärken und die Kunden besser schützen. Doch was bedeutet das genau für die Kunden? Die Einlagensicherung ermöglicht es den Kunden, ihr Geld zurückzubekommen, falls die Bank in Schieflage gerät.

Das neue System ICAAP und ILAAP soll die Banken stärken und sie vor Krisen bewahren. Dadurch wird das Risiko für die Kunden minimiert. Allerdings kann es sein, dass im Falle einer Krise nicht alle Kunden ihr Geld zurückbekommen. Deshalb ist es wichtig, sich vorher gut zu informieren und abzuwägen, ob man sein Geld in eine bestimmte Bank investieren möchte.

