WPS baut 6 Wohnungen an der Berger Szraße

Neubau Wohnungen an der Berger Straße Bornheim

Der Frankfurter Projektentwickler und Bestandshalter Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS) wird nach zahlreichen Projekten in Frankfurt nun eines Projekt an der Berger Straße straten und freut sich in Kürze weitere Details vorzustellen.

Mitten im Ortskern von Bornheim an der Berger Straße möchte der Investor 6 neue Wohnungen für Studenten, Flüchtlinge und jeder der eine Wohnung benötigt bauen. Durch zahlreiche Projekte in naher

Umgebung möchte der Investor dem Stadtteil weitere Wohnungen zur Verfügung stellen. Aus dem ehemaligen ECHT werden nun Wohnungen.

Aktuell ist der beauftragte Architekt in der Bearbeitung des Bauantrages und die WPS geht Recht in der Annahme, dass dieser noch vor Weihnachten der Bauaufsicht zur Besprechung und Genehmigung eingereicht werden kann. Sollte die Bauaufsicht keinen Einwand haben, so geht Die WPS davon aus, dass die Baugenehmigung im 1.Quartal 2023 erfolgen kann.

Das neue Konzept für die Liegenschaft ist ein modernes, zeitgemäßes Wohnquartier für jedermann zu entwickeln. Dabei geht die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH, auf die neuen Bedürfnisse der neuen Bewohner und die Anforderungen an modernes Wohnen ein. Durch die ausgewogene Mischung aus 1,2 und 3 Zimmerwohnungen sowie die Unterbringung von Barrierefreien Wohnungen und die Erweiterung um Terrassen und Balkone schafft die WPS ein modernes Zuhause mit urbanem Flair.

In der Bergerstraße 319 werden 2 – 3 Zimmer-Wohnungen errichtet. Die WPS möchte allen Menschen Wohnungen zur Verfügung stellen. Die Geschäftsführung möchte auch als sozial orientiertes Wohnungsunternehmen einen Teil der Wohnungen hilfsbedürftigen und geflüchteten Menschen unbürokratisch und schnell zur Verfügung stellen.

Sobald die Baugenehmigung vorliegt, wird die WPS umgehend mit der Realisierung der Maßnahme beginnen und die Wohnungen den Mietern im 1 Quartal 2024 zur Verfügung stellen. Gerne dürfen sich Interessenten bereits ab dem 01.04.2023 auf die Reservierungsliste setzen oder an die Emailadresse des Investors ein Interessenbekundung übersenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Westend Projket- und Steuerungsmanagement GmbH

Frau Jania Doll

Flinschstr 37

60388 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +4969426933780

fax ..: +49694269337899

web ..: http://www.wps-frankfurt.com

email : info@wps-frankfurt.com

