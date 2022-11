Proof.de: Neues Farbmessgerät MYIRO-9 von KonicaMinolta im Einsatz

Die Proof GmbH in Tübingen hat mit dem Autoscan-Spektralphotometer MYIRO-9 in neue Farbmesstechnik investiert. Damit kann Farbe jetzt schneller und gleichzeitig präziser gemessen werden.

In Tübingen werden bei der Proof GmbH schon seit vielen Jahren Digitalproofs in höchster Präzision produziert. Davon zeugen auch die jährlich mehrfachen Zertifizierungen durch die deutsche Fogra, das Forschungsinstitut der Druck- und Medienindustrie. Doch wer viele Farbproofs produziert, muss Farbe auch jederzeit präzise und schnell messen können. Denn werden bei der Proof GmbH alleine die gängigsten Proofpapiere auf den verschiedenen Proofdruckern neu optimiert, dann müssen alleine dafür mehr als 100.000 Farbfelder eingemessen werden.

Für den Geschäftsführer der Proof GmbH, Matthias Betz, ist daher wichtig, in Bezug auf Messgeschwindigkeit und Messpräzision immer auf die beste Lösung zu setzen. „Wir hatten auch bislang bereits ein Farbmesssystem im Einsatz, das zügig und genau messen kann, und das uns durch Kontrollmessungen die Möglichkeit gab, unsere Proofdrucker sehr genau einzumessen und aufeinander abzustimmen. Dennoch entwickelte sich bei uns mehr und mehr der Wunsch, zukünftig in Sachen Farbmessung einfach noch schneller zu werden. Und wenn wir dabei auch noch unsere Messpräzision steigern könnten, dann wären wir in zwei Bereichen signifikant verbessert.“

Nach einer Analyse der unterschiedlichen Möglichkeiten entschied sich Matthias Betz für die Proof GmbH dann für das Autoscan-Spektralphotomter MYIRO-9 aus dem Hause KonicaMinolta. „Für uns war das MYIRO-9 einfach die perfekte Lösung. Aber ich war wirklich gespannt, wie es sich in unsere bestehende Messumgebung einfügen würde. Schließlich würde es als neues Flaggschiff-Messgerät alle anderen Farbmessgeräte der Proof GmbH überwachen.“

Nach mehreren Wochen im Einsatz ist für die Proof GmbH klar: Die Investition hat sich gelohnt, das MYIRO-9 hat seine hohen Erwartungen klar erfüllt. Denn nicht nur im Bereich von Digitalproofs für Werbeagenturen, Druckereien und Designer wird um die bestmögliche Farbpräzision gerungen: Auch beim Thema Fineart ist die Proof GmbH für höchste Farbgenauigkeit bekannt: Wenn die Tübinger Spezialisten farbverbindliche Fineart-Drucke für Kunstarchive erstellen oder historische Fotografien farblich so exakt als irgend möglich reproduzieren müssen, dann wird auch die Optimierung von kleinsten Farbunterschieden wichtig.

„Gerade um die Grauachse herum ist bei der Reproduktion von historischen Schwarz-Weiss-Fotografien die Farbgenauigkeit oberstes Kriterium“, führt Matthias Betz aus. „Mit dem MYIRO-9 können wir jetzt schnell und präzise Farboptimierungen durchführen – und das vor jedem Job, wenn es sein muss. Durch die Netzwerkfähigkeit verbindet sich das MYIRO-9 auch flexibel mit allen unseren Proofservern und Farb-Softwares von Fiery, GMG und Colorlogic. Für die Proof GmbH war die Investition in das MYIRO-9 ein richtiger und wichtiger Schritt.“

Die Proof GmbH in Tübingen ist auf die Erstellung von Fogra zertifizierten Proofs nach ISO 12647-7 spezialisiert. Hergestellt werden die Digitalproofs nicht nur in ISOCoatedV2 und PSOCoatedV3, sondern in allen gängigen Proof Standards der Fogra, European Color Initiative (ECI), WAN/IFRA sowie nach den amerikanischen SWOP und GRACol Standards. Die Proof GmbH ist seit Jahren vielfach für die Erstellung von Kontrakt Proofs durch die Fogra zertifiziert und durch die Schweizer PDFX-ready für den Proof-Output von PDF:X-4 Farbproofs zertifiziert.

