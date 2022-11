Nova Maldives: „Ignite your Soul“ Das ultimative Relax & Fun X-mas & New Year Feiertagsprogramm!

Der Feiertagshektik im neuen Nova Maldives mit perfekten „Soul Days“ entfliehen.

Über die Feiertage hat das kleine Resort unter dem Motto „Ignite your Soul“ ein wahrhaft zündendes Relax & Fun Festival für alle Sinne, Partyspaß und einer Portion Abenteuer geschnürt.

Das Nova Maldives mit nur 76 Beach- & Wasservillen, bietet mit seiner idealen Lage im Süd Ari Atoll einmalige Unterwassererlebnisse wie Schnorchel-Touren mit dem Meeresbiologen des Resorts zu den Giganten der Meere, den Walhaien, Ausflüge auf den Spuren von Mantas, Schildkröten oder auch Delfinen, fluoreszierendes Nachtschnorcheln oder Hochseefischen beim Sonnenuntergang.

Wohlfühlen & Balance: Im Mittelpunkt des Festtagsprogramms stehen die Soul Days und die damit einhergehende Erholung der Seele und des Körpers. Mithilfe eines speziell kuratierten Programms an Wellnessaktivitäten erweckt das Nova den Geist und verjüngt Körper, Geist und Seele. Entspannen kann man sich beim Sonnenaufgangs-Yoga, bei einem Massage-Workshop werden Körper, Geist und Seele erhoben. Zusätzlich bietet das Resort eine Klangheilungssitzung und Gruppen-Fitnesskurse, um den Neujahrsvorsatz schon im Voraus anzugehen.

Entertainmentspaß steht mit einem musikalischen Fest für die Sinne auf dem Programm: Sunset Champagner Cruise, Beachpartys auf einsamen Sandbänken mit DJ-Sessions, Live-Auftritten von Bands; mit jazzigen Nächten unter den Sternen bis hin zu Live-Musik und Funky Pop zum Mitsingen und Tanzen. Auch Discoabende und Latino-Tanzpartys mit Salsa-Unterricht und Poolpartys sowie Feuershows stehen auf dem Programm – gemütlicher sind die Filmabende unter dem Sternenhimmel.

Die Weihnachtstage werden mit einem stimmungsvollen Cocktail zur Erleuchtung des Weihnachtsbaumes eingeläutet. Kulinarisch werden die Gäste mit köstlichen, traditionellen maledivischen Abendessen als auch stilvollen Galamenüs verwöhnt.

Silvester wird mit einem opulenten Galadinner begangen. Danach lädt Nova ein, das neue Jahr mit einer Party in der pulsierenden Wink Strandbar, zu begrüßen, gefolgt von einer Feuerwerksshow, bei der die Feierlichkeiten bis zum Sonnenaufgang andauern. Auch an den folgenden Tagen ist das Programm und der Partyspaß noch nicht zu Ende und das Nova Maldives sorgt so für einen unvergesslichen Start ins neue Jahr.

Weitere Informationen auf der Website: https://nova-maldives.com/nova-festival/

