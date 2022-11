Bald ist er da – der neue Sampler von Sperbys Musikplantage

Die Freude auf Nummero Zwei ist da

Letztes Jahr gab es den ersten Sampler der rührigen Promotion- und Werbeagentur für Gesangskünstler. Diese, als einmalige Sache zum 15-jährigen Betriebsjubiläum, hatte eine große positive Resonanz bei den Radioredakteuren und beteiligten Künstlern hervorgerufen. Sperbys Sperber wurde dann immer wieder gefragt, ob es dieses Jahr wieder so einen tollen CD-Sampler geben wird. So hat sich Inhaber Hans Peter Sperber dann im Sommer entschlossen, wieder eine CD auf den Markt zu bringen.

Es werden wieder 23 Interpreten auf der runden Scheibe sein und es wird international. Denn neben Schlager, Volksmusik und Rock werden Songs in Deutsch, Österreichisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und sogar in Schwyzerdütsch zu hören sein. Eine Auswahl der Arbeiten der Berliner Promotionfirma. Wegen der großen Menge an Künstler/Innen musste eine Auswahl getroffen werden. Das ist keine Auswahl der Besten, sondern bildet einen Querschnitt der Promotionarbeit von Sperbys Musikplantage.

„Sperbys Musikplantage – 2022, die singen können“ ist der Titel des Albums.

Das wird wieder in Zusammenarbeit mit dem Haussender Harbourtown Radio aus Hamburg geschehen. Denn hier wird jeden Samstag um 13 Uhr die Radioshow „Sperbys Musikplantage“ ausgestrahlt. Aber auch mit radio 98eins aus Greifswald. Hier in Zusammenarbeit mit Redakteur und Moderator Andy Meergans/Schlager-Express. Als Label konnte die rührige Firma Netzkater Records aus dem Harz gewonnen werden und als Presswerk Deine.CD aus Berlin

Tracklist:

Lena Mainoi – Wir sind Sterne

Peter Orloff – Mein Freund Winnetou 2022

Bianca Graf – Rendezvous mit Dir

Feller & Feller – von Friesland bis nach Rio

Maria da Vinci – Verzeih Amore Amore

SERGIO – Hallo, kleines Dornröschen

Dietmar Fauser – Rote Abendsonne

dee jay RUFUS – Istanbul

Pieter Mur – Mehr als 1000 Meilen

Romantic Eyes – Der Sommer in Athen

Tonabgeber – Bindungsallergie

Francesco Napoli – Tornero con te

Anne Berndt – Sternenstaub

Hannes Lanz – Wer denn sonst

Eric Papilaya – Getting Pretty Loose

Tiffany – Dort wo der Sommer noch echt Sommer ist

Nicefield -Estamos agradecidos por

Vamos – Immer und ewig

Ronny Berg – flieg mit mir in die Freiheit

Otto Wiesler – Redn is Silber owa Schweign is Gold

Lena Mainoi & Stefan Carabao – Dream Team

Peter Schmidt und Andrea – Huet isch mi Tag

Ines-Marie Jaeger – Alles Gut – Alles Nice

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



