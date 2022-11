„Matze – Fussball heißt Liebe“ – der inoffizielle WM-Song

Der Fußball hat uns wieder

Hier ist er endlich, der 1. inoffizielle Song zur Fußballweltmeisterschaft in Katar:

„Fußball heißt Liebe“ von und mit MATZE

Kein Fußball-Event hat uns im Vorfeld so in den Nachrichten beschäftigt, wie die Vergabe und dann das ganze Drum und Dran, rund um die WM in Katar. Grund genug für MATZE, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, also zurück zum Sport, zurück zur Leidenschaft, zurück zum Spaß, zurück zum Fußball, denn „Fußball heißt Liebe“.

Als früherer aktiver Fußballer steht für ihn nach wie vor das Spiel und das damit verbundene Fiebern der Fans im Vordergrund. Auch wenn dieses Sport-Event durch die verschiedensten Problematiken negativ besetzt ist, ist es höchste Zeit, dass Freude und grenzenlose Leidenschaft, dieses WM Spektakel friedvoll gestalten. Gerade in Zeiten wie diesen braucht es eine weltumspannende Freude und wie kann diese am besten ausgelebt werden… durch Sport, durch Musik, durch einen Song und durch puren Spaß, denn „Fußball heißt Liebe“.

Entstanden ist die Idee im Urlaub bei strahlenden Sonnenschein, heißen Temperaturen und

einer absoluten Unbekümmertheit. Genial an diesem Song ist, dass das musikalische Tempre

vom WM Austragungsort mit eingefangen wird. Also Augen zu und schon sind wir mitten im Fußballfieber in Katar. Die Botschaft ist klar, es soll am Ende auch für unsere Mannschaft ein erfolgreiches Turnier werden, vielleicht sogar wie einst mit Götze in 2014.

Let’s Go MATZE !! Let’s Go „Fußball heißt Liebe“ … lasst uns die Mannschaften feiern!!!

ISRC-Nr.:DE-F28-22-357-01 / 3:00

Music & Lyrics by Matthias Zöge

Arranged by Lou (Instagram: prodby_Lou)

Publishing by JAYKAY Music

Produced by Lou & Matze

Mix & Master by playgroundstudio068

Cover Photo by Christian Müller

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14357

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de