Deutschlandweit ist unsere IT und EDV Entsorgung aus Dortmund für Sie unterwegs

Möchten Sie die Umwelt schonen und brauchen einen Fachmann für die IT und EDV Entsorgung? Dann sollten Sie sich an unser datenschutzkonformes Unternehmen wenden!

Wenn auch Sie mit Ihrem Unternehmen im Fokus stehen und Ihren Kunden zeigen möchten, was in der heutigen Zeit wichtig ist, sollten Sie sich für die Computer Entsorgung an uns wenden. Diese Entsorgung wird dann ein Thema, wenn sich Unternehmen von alten Geräten trennen wollen. Wenn diese bisher irgendwo eingelagert wurden, dort aber Platz wegnehmen. Zögern Sie nicht lange und lassen Sie sich von unserer kostenlosen Computer Entsorgung in Dortmund helfen. Wir bieten Ihnen einen kostenfreien Service an, sofern die Geräte nur im Erdgeschoss abgeholt werden müssen. Und wir arbeiten nachhaltig! Wieso? Das ist leicht erklärt. Wir kümmern uns um das Recycling und die Wiederverwertung von alten Computern, Druckern und Co. Deshalb bezahlen Sie bei uns auch nichts, denn davon können wir gut leben.

Das war aber noch lange nicht alles, was unsere IT und EDV Entsorgung in Dortmund für die Umwelt tut. Wir wollten ein wenig mehr schaffen und haben deshalb ein neues Projekt in Angriff genommen, welches im Oktober 2022 schon umgesetzt wurde und wir freuen uns darauf, dieses auch nächstes Jahr wieder zu tun. Für jedes 100. Gerät, welches wir bei unseren Kunden abholen, wird im Oktober 2023 ein Baum gepflanzt. Auch Sie können uns dabei helfen und das auf die leichteste Art. Sie müssen sich auch keine Gedanken um den Datenschutz machen. Alle Festplatten werden bei uns datenschutzkonform zerstört. Sie sehen, wir haben an alles gedacht. Es würde uns freuen, wenn auch Sie in Zukunft unserem guten Service vertrauen würden!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

