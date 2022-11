Wilson Gabor Smarte IR-Heizdecke mit Bluetooth, App

Die Heizdecke aufs Grad genau und bequem per App steuern

– Leicht und langlebig dank Graphen-Infrarot-Wärmetechnologie

– 3 Heizstufen am Controller wählbar

– Ideal für unterwegs dank optionalem Betrieb per Powerbank

– Bezug waschbar

– Kostenlose App ELESION für Temperatur-Einstellung und Ausschalt-Timer

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Sofort warm im Bett und auf der Couch: Die Infrarot-Heizdecke mit Bluetooth und App von Wilson Gabor sorgt auch im tiefsten Winter für mollige Temperaturen. Selbst nach der Schneewanderung oder in einer klammen Wohnung wird einem sofort warm. Dank optionalem Betrieb per Powerbank benötigt man keine Steckdose in der Nähe und behält seine volle Bewegungsfreiheit – ideal auch für unterwegs! Eine praktische Tasche für die Powerbank ist gleich mit integriert.

Schnell zur Wunschtemperatur: Die Heizdecke macht es so warm, wie es für einen behaglich ist. Einfach am Controller eine der drei voreingestellten Heizstufen einstellen. Und im Handumdrehen erreicht die Decke eine Temperatur von leicht warmen 45 bis zu heißen 65 °C. Perfekt, wenn man einmal richtig ausgekühlt ist.

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten: Die Heizdecke lässt sich bequem per Fingertip ein- und ausschalten und auch die aufs Grad genaue gewünschte Zieltemperatur einstellen. Dank Ausschalt-Timer schläft man auch beruhigt unter der wohlig-warmen Decke ein.

Hochwertige Graphen-Infrarot-Wärmetechnologie: Graphen besteht aus einer Schicht Kohlenstoffatome und ist derzeit das dünnste und stabilste neue Nano-Material. In der Decke kommt es als Heizelement zum Einsatz und sorgt dafür, dass der flauschiger Begleiter leicht und langlebig ist.

Immer auf der sicheren Seite: Die Decke bleibt kuschlig warm und wird nie heißer als sie sein soll. Bei zu großer Hitze schaltet sie sofort ab.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet sich das Leselicht ein, wenn di Heizdecke aktiviert wird.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Leicht, stabil und langlebig dank hochwertiger Graphen-Infrarot-Wärmetechnologie

– 3 Temperatur-Stufen per Controller einstellbar: 45, 55 und 65 °C

– Bluetooth für die Verbindung mit dem Mobilgerät

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Temperaturwahl aufs Grad genau und Ausschalt-Timer

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Heizdecke

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Flexibel und kabellos einsetzbar: Stromversorgung per Powerbank möglich, Tasche für Powerbank integriert

– Überhitzungsschutz: Heizdecke schaltet sich bei 80 °C automatisch ab

– Einfach mitzunehmen, da zusammenfaltbar

– Bezug waschbar bei max. 35 °C im Schonwaschgang

– Material: 100 % Polyester

– Leistungsaufnahme: 9,4 Watt

– Stromversorgung: per USB-Netzteil oder an einer USB-Powerbank (jeweils bitte dazu bestellen)

– Maße: 180 x 100 x 1 cm, Gewicht: 933 g

– Heizdecke inklusive USB-C-Stromkabel mit Controller und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404143

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8263-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8263-3402.shtml

Auch als 2er-Set und im Bundle mit Powerbank erhältlich:

Wilson Gabor 2er-Set smarte IR-Heizdecke, Bluetooth, App, 65°C, Timer, 180 x 100 cm

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8265-625

Wilson Gabor Smarte Heizdecke 180 x 100cm mit Bluetooth & Powerbank 20.000 mAh

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8266-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/J5HTxEECtDHNn8a

