Außenwerbung – Eingangstore toom Wangen

Werbung ist vielfältig einsetzbar. Besonders auf öffentlichen Plätzen kann man diese groß gestalten.

Durch Außenwerbung ist es möglich, viele Menschen zu erreichen und auf sich aufmerksam zu machen.

Bei uns bekommen Sie eine Außenwerbung die Wirkung zeigt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Beispiel: Toom Wangen beauftragte uns, sich um die Außenwerbung an den Eingangstoren zu kümmern.

Hierbei haben wir die drei Eingangstore mit den entsprechenden Wunschmotiven beklebt. Die Produktion der 12 m langen Dekore erfolgte in der hauseigenen 1000 m² großen Digitaldruckerei, inklusive der konfektionierung. Dabei wurde auf hohe Qualität geachtet.

Daten:

Materialbedarf ca 100,32 m2

Hochleistungsfolie der Marke Oracal

Digitaldruck 4-farbig

inkl. UV-Schutzlaminat

Die Montage erfolgte durch unser Montageteam in kurzer Zeit. Dabei wurde sorgfältig die Beklebung durchgeführt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. (Siehe Titelbild)

So erfolgt Werbung, auch wenn der Laden geschlossen ist. Die große Fläche des Tors könnte optimaler nicht genutzt werden.

Außenwerbung direkt aus Wangen

Jeder kennt die klassische Plakatwerbung. Zu finden sind die Plakate meistens an Litfaßsäulen oder an anderen Gegenständen. Ebenfalls bedrucken wir auch Poster für Sie. Fragen Sie uns einfach an.

Um die Kunden direkt beim Einkaufen abzufangen bieten wir auch individuelle Kundenstopper an. Diese dienen dazu, den Kunden zu spontanen Einkäufen zu animieren. Sagen Sie uns einfach was Sie sich als Motiv wünschen – wir setzen es um!

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Kunden außerhalb Ihres Unternehmes anzusprechen, sind Werbeartikel wie z.B bedruckte Bierdeckel, Flyer, Visitenkarten, Feuerzeuge, Meterstäbe etc. Lesen Sie für mehr Informationen gerne unseren Blogbeitrag zum Thema Werbeartikel durch.

Fassadenwerbung ist ebenfalls in unserem Spektrum an Außenwerbung enthalten. Dazu gehören Werbebanner aus Mesh, Banner für Wall Out aus Edelstahl und Werbetafeln für Schildhalter. Unsere Banner sind aus wasserfestem Material, sodass sie dauerhaft in Außenbereichen zum Einsatz kommen können.

Des Weiteren bieten wir individuell bedruckte Fahnen an. Werbefahnen sind kaum mehr weg zu denken. Profitieren Sie von den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten einer Werbefahne! Gefertigt ganz nach Ihren Vorstellungen: In vielfältigen Farben, Farbverläufen oder Fotomotiven, sodass Sie Ihre Kunden garantiert erreichen!

Oder wir bringen die Werbung gleich an die Wand mit unseren Klebefolien. Diese sind für Innen- und Außenbereiche perfekt einsetzbar, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Hinzukommend bieten wir noch Bodenaufkleber an.

Alles aus einer Hand seit 31 Jahren – Herstellung – Druck – Konfektion und Montage. Das Ganze bieten wir deutschlandweit.

Ihr Team Mendel-Printdesign.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

