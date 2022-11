Was Sie vorher wissen sollten

Business Bay, eine der bekanntesten Gegenden, liegt südlich des Stadtzentrums. Die Geschäftsgebäude, Büros, Banken und Geschäfte gaben dem Gebiet seinen Namen. Aufgrund der gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur des Viertels ist der Lebensstil dort ideal für Berufstätige, die im Gebiet des Viertels, in Downtown Dubai und im DIFC arbeiten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Präsenz großer Hotelketten wie Oberoi, Taj und Marriott.

Die Region hat sich zu einem begehrten Wohnviertel mit zahlreichen schönen Wohnungen und Hotelsuiten entwickelt. Käufer und Mieter sind an lokalen Wohneinheiten interessiert. Die hohe Nachfrage ist auf die Nähe des Viertels zum Designzentrum Dubai Creative District und zu Jumeirah, einem der bekanntesten Viertel der Stadt, zurückzuführen.

Immobilienkauf in der Business Bay

Business Bay erstreckt sich über eine Fläche von fast 7.500.000 m2 und verfügt über ein vielfältiges Angebot an Wohnimmobilien. Der Großteil der lokalen Immobilien besteht aus Wohnungen in Hochhäusern, die Teil der berühmten Skyline der Stadt sind. Die Gemeinde verfügt über verschiedene Studios, 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen sowie über einige hochwertige 4- und 5-Schlafzimmer-Wohnungen und Penthäuser. Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Business Bay liegen preislich zwischen 2.400.000 und 72.800.000 AED.

Das Viertel ist bekannt für seine multikulturelle und energiegeladene Kultur, die junge Menschen anzieht, die im zentralen Geschäftsviertel der Stadt arbeiten. Die Lebensart vor Ort ist am besten für junge Paare und Singles geeignet. Die Zahl der Familien, die sich für eine Wohnung interessieren, hat jedoch in letzter Zeit zugenommen.

Investitionsrendite (ROI) in Business Bay Immobilien

Die zum Verkauf stehenden Studio-Apartments in der Business Bay haben die beste Kapitalrendite (ROI) (6,0%). Sie sind die rentabelste Buy-to-Invest-Alternative für Käufer, die das Potenzial des lokalen Marktes ausschöpfen möchten. Es folgen Wohnungen mit einem Schlafzimmer (5,6 %) und Wohnungen mit drei Schlafzimmern (5,3 %). Die Kapitalrendite für zum Verkauf stehende Zweizimmerwohnungen in der Business Bay beträgt 5,1 %. Für 4-Zimmer-Wohnungen liegt sie bei 4,5 % und für 5-Zimmer-Wohnungen bei 3,9 %.

Business Bay, Immobilien in Dubai kaufen

Bereiche Einrichtungen in Business Bay Dubai

a) Transportmöglichkeiten

Alle zum Verkauf stehenden Wohnungen in Business Bay verfügen über einen eigenen Parkplatz in der Nachbarschaft. Es gibt mehrere kostenlose öffentliche Parkplätze in der Al Aamal und Al Saada Street. Private Parkplätze, die mehr als 10 AED pro Stunde kosten, sind ebenfalls verfügbar.

Zwei der meistbefahrenen Autobahnen verlaufen durch das Viertel. Im Norden ist es mit der Sheikh Zayed Road und im Süden mit der Al Khail Road verbunden. Es gibt eine direkte Ausfahrt zum Downtown Boulevard.

b) Restaurants und Einkaufszentren

Einkaufen ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Während die Dubai Mall mit ihrem hervorragenden Angebot an trendigen Marken viele Touristen anzieht, lockt die Bay Avenue Mall mit ihren zahlreichen Geschäften, Restaurants und Spas viele Einheimische an. Das Lebensmittelgeschäft West Zone befindet sich in der Nähe der Mayfair Towers, während der Al Maya Supermarkt in der Nähe des Clover Bay Towers liegt.

Die Palette der lokalen Restaurants reicht von informellen bis hin zu gehobenen Lokalen. Zu den bekanntesten Restaurants gehören Waka im Oberoi, Mama’esh im Bayswater Tower, Cuisinero Uno im Steinberger Hotel und Tong Thai im JW Marriott Marquis.

c) Gemeinschaft am Strand

Wassersportler werden sich freuen zu hören, dass Business Bay nur 15 Autominuten vom berühmten Jumeirah Beach entfernt ist. Einheimische können den herrlichen, von Menschenhand geschaffenen Dubai-Kanal genießen, der eigentlich kein Strand ist. Direkt daneben kann man wunderbar spazieren gehen und die herrliche Aussicht auf die Wasseroberfläche bewundern.

d) Unterhaltungsattraktionen

Der Dubai-Kanal ist, wie bereits erwähnt, eine berühmte Attraktion. Dabei handelt es sich um ein von Menschenhand geschaffenes Projekt, das es Ihnen ermöglicht, das frei fließende Wasser des Dubai Creek zu genießen. Der 3 km lange Kanal bietet ein prächtiges Bild und verbindet das Viertel über ein sehr effizientes Wassertransportsystem mit den alten Teilen der Stadt.

e) Bildungsinstitute

Für Eltern mit kleineren Kindern gibt es einige der besten Vorschulen der Stadt. Die Al-Safe School, die nach dem britischen Lehrplan unterrichtet, ist die beliebteste Grund- und Sekundarschule unter den einheimischen Familien.

Die Schüler, die in der Business Bay wohnen, können mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur DKP fahren. Die Universitäten an diesem Standort bieten Bildungsprogramme von international anerkannten Schulen an.

f) Gesundheitseinrichtungen

Die Bay Avenue Klinik gilt als eine der größten medizinischen Einrichtungen in der Gegend. Sie hilft den Anwohnern bei der Behandlung kleinerer Krankheiten. Bei Erkrankungen, die weitere Untersuchungen erfordern, sind die Krankenhäuser Al-Saf und Jumeirah zu bevorzugen. Die Fahrt dorthin dauert etwa 15 Minuten.

g) Kirchen, Tempel und Moscheen der Gemeinde

Auf der Insel gibt es keine Gotteshäuser, aber die Bewohner können die berühmte Jumeirah-Moschee in 15 Minuten zu Fuß erreichen. Weitere bemerkenswerte Moscheen in Dubai sind die Al Ghafoor und der Burj Khalifa.

Die nächstgelegenen christlichen Kirchen befinden sich 15 Minuten entfernt in Oud Metha. Hinduisten fahren 25 Minuten nach Bur Dubai, um die Shiva- und Krishna-Tempel zu besuchen.

Warum in Business Bay investieren?

Die Nähe zum Stadtzentrum von Dubai

Der Besitz einer Immobilie am Rande des Stadtzentrums bietet sowohl den Bewohnern als auch cleveren Investoren eine fantastische Gelegenheit. Viele der bekanntesten Attraktionen der Stadt, darunter die Dubai Mall, die Dubai Mall Fountains, der Burj Khalifa, das Museum der Zukunft, der City Walk und die Dubai Opera, befinden sich in der Innenstadt. Die unmittelbare Nähe zu all diesen Bereichen ist sowohl für Langzeitbewohner als auch für Kurzzeitbewohner interessant.

Außerdem bieten die zum Verkauf stehenden Wohnungen in der Business Bay einen spektakulären, direkten Blick auf die Skyline der Innenstadt. Eine Skyline, die das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, sowie ein weiteres bemerkenswertes Bauwerk, den Dubai Frame, umfasst. Das Silvesterfeuerwerk des Burj Khalifa zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an und ist ein absolutes Muss. Wenn Sie ein Haus mit direktem Blick auf dieses Ereignis besitzen, befinden Sie sich im Zentrum eines der am meisten erwarteten Spektakel des Jahres.

Kommerzielles Gebiet

Wie der Name schon sagt, ist die Business Bay ein Viertel in Dubai, das sich auf Berufstätige konzentriert. Es befindet sich in der Nähe einer Reihe von wichtigen, modernen und professionellen Wirtschaftszentren. Täglich besuchen zahlreiche Fachleute die Business Bay, das Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai Healthcare City und das Dubai World Trade Centre (DWTC) in Dubai.

Ein Teil des kürzlich vorgestellten Stadtentwicklungsplans Dubai 2040 zielt darauf ab, das DIFC und die Business Bay als Finanzzentren der Stadt weiter zu stärken. Da in den nächsten Jahren mit einer wachsenden Zahl von Arbeitskräften in diesem Gebiet zu rechnen ist, wird der Bedarf an hochwertigem und akzeptablem Wohnraum in Wellen weiter steigen. Daher ist es für kluge Investoren von entscheidender Bedeutung, auf dem Immobilienmarkt der Business Bay Fuß zu fassen, bevor dieser in Schwung kommt.

Zugänglichkeit zu den besten Attraktionen der Stadt

Business Bay grenzt an weltbekannte Restaurants und Ausgehviertel wie The Maine Brasserie, Boca, Bombay Brasserie, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse, Zuma und Gaia, um nur einige zu nennen. Der Dubai Design District (D3), das blühende Kunst- und Kulturzentrum der Stadt, liegt ganz in der Nähe und zieht mit seinem vielfältigen Angebot an Kunstgalerien, Modegeschäften und lokalen Cafés und Restaurants Kunst- und Modeliebhaber aus aller Welt an. Meydan zieht mit dem jährlichen Dubai World Cup Pferderennen die Aufmerksamkeit auf Dubai. Eine Veranstaltung, die Millionen von Sport- und Modefans aus der ganzen Welt anzieht.

