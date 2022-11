Ostangler Brandgilde bildet Führungskräfte für nachhaltiges Versicherungswesen aus

Konkrete Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels und Themen der Nachhaltigkeit bilden den Kern der Weiterbildung durch Greensurance

Kappeln, 9. November 2022 – Ein nachhaltiges Versicherungsunternehmen sollte Nachhaltigkeit im täglichen Geschäftsbetrieb sowie hinsichtlich seiner Produkte leben – und das nicht nur temporär. Es reicht nicht aus, nur CO2 einzusparen, um als Unternehmen nachhaltig zu agieren. Es gehört auch ein ethisches und soziales Handeln aller Beteiligten des Unternehmens dazu. Die Ostangler Brandgilde (OAB) ( www.ostangler.de), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, bildet daher ihre Führungskräfte als ESGberater*in, Fachberater*in für nachhaltiges Versicherungswesen aus. Veranstalter der beruflichen Weiterbildungsinitiative ist die Greensurance Stiftung.

„Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für Sie? Dieser wesentlichen Frage widmen sich die Teilnehmenden zu Beginn der Weiterbildungsinitiative, die sich an Beratende aus der Versicherungsbranche richtet. Da wir als Versicherer in puncto Nachhaltigkeit in der Verantwortung stehen, ist es essenziell, dass unsere Mitarbeitenden dies auch leben. Und die Vorteile, die sich aus der Fortbildung ergeben, sind Breitenwirkungen weit über die Versicherungsbranche hinaus“, erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstands-vorsitzender bei der Ostangler Brandgilde.

Konkrete Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels und Themen der Nachhaltigkeit bilden den Kern der Weiterbildung. Der Fokus liegt auf der Thematik der Klimaanpassung, welche in die nachhaltige Entwicklung eingebettet ist. Neben theoretischen Inhalten, die vorwiegend durch Vorträge vermittelt werden, bekommen die Teilnehmenden auch selbst die Möglichkeit, Themen zu erarbeiten. Innerhalb einer Gruppenarbeit wird die Frage „Wo können Versicherungen ansetzen, um nachhaltig zu arbeiten?“ beleuchtet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Hintergrundinformationen und Tipps, beispielsweise zum „Lifestyle of Health and Sustainability“, zur Ansprache von nachhaltig lebenden Kunden, zum Green-Management und zur ESG-Vorsorge.

Ostangler Brandgilde ist Vorreiter für nachhaltige Versicherungen

„Durch den Klimawandel sehen wir in den nächsten Jahren eine deutliche Veränderung im Denken und Handeln der Kunden. Wir stellen uns daher bereits seit geraumer Zeit sowohl mit unserem Produktportfolio als auch mit unserem Know-how und dem damit verbundenen Agieren unseres gesamten Teams darauf ein“, erklärt Jens-Uwe Rohwer.

Nachhaltiges Handeln charakterisiert auch den Veranstalter der Weiterbildungsinitiative Greensurance. So hat die Ostangler Brandgilde gemeinsam mit dem Unternehmen im Jahr 2021 die Firma „grün versichert“ übernommen – zu gleichen Anteilen. Greensurance bietet eines der ersten grünen und damit nachhaltigen Versicherungsmodelle auf dem deutschen Markt an. Auch die Ostangler Brandgilde stellt seit einigen Monaten ihr Produktportfolio immer mehr auf nachhaltige Produkte um und hat Platz 1 beim NATIVE-Projekt der Greensurance Stiftung „Für Mensch und Umwelt gGmbH“ belegt. Außerdem ist die Ostangler Brandgilde die erste wasserpositive Versicherung in Deutschland.

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimafreundlich gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei. www.ostangler.de

