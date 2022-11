getaweb gewinnt den Deutschen Agenturpreis 2022

Die getaweb Werbeagentur aus Dachau ist stolz und glücklich, nun schon im dritten Jahr in Folge den begehrten Award erhalten zu dürfen.

Der Deutsche Agenturpreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für Web- und Werbeagenturen hierzulande. Aus diesem Grund ist die getaweb Werbeagentur aus Dachau stolz und glücklich, nun schon im dritten Jahr hintereinander den begehrten Award erhalten zu dürfen. Nach 2020 und 2021 wurde auch dieses Jahr eines der Kundenprojekte von der Jury als besonders kreativ und innovativ gewürdigt. Für die erneute Auszeichnung möchte sich die getaweb herzlich bedanken.

Renommierte Auszeichnung für die gesamte Branche

Der DA/Deutsche Agenturpreis ist über die Jahre zur festen Größe und einem begehrten Ziel für Werbe- und Onlineagenturen in Deutschland geworden. Auch im Jahr 2022 hat sich eine kompetente Jury aus Marketing, Business und verwandten Branchen gefunden, die aus einer Vielzahl von Bewerbungen echte Highlights auswählen durften.

Bei der medialen Umsetzung muss es sich nicht allein um digitale Projekte handeln. Vielmehr würdigt die Jury einzigartige und außergewöhnliche Projekte, bei denen beispielsweise der Brückenschlag aus analoger und digitaler Werbung hervorragend gelungen ist. Kreativität, Innovationsgeist und der Hang zum Besonderen werden seit Jahren von der Jury des DA gewürdigt. Und hier konnte die Agentur zum dritten Mal in Folge überzeugen.

Erneute Bestätigung für unseren Weg

Andreas Kraft, Geschäftsführer der getaweb GmbH: „Zum dritten Mal in Folge einen der wichtigsten Branchen-Awards in Deutschland erhalten zu haben, bestätigt unsere Agentur immens. Wir freuen uns, dass Qualität und Kreativität unserer Arbeit gewürdigt werden. Dies gibt alten und neuen Kunden der getaweb Werbeagentur das gute Gefühl, dass wir mit unseren Ideen am Puls der Zeit liegen und verstehen, wie Werbung und Marketing heutzutage auszusehen haben.“

Für das gesamte Team ist die dritte Auszeichnung in drei Jahren natürlich ein zusätzlicher Anreiz. Die getaweb freut sich, mit einer durchdachten und individuellen Mischung aus traditionellen und digitalen Werbemitteln immer wieder den Geschmack der Kunden und einer unabhängigen Fachjury zu treffen. In diesem Sinne, möchte sich das ganze Team der getaweb GmbH bei der Jury sehr herzlich bedanken.

Mit getaweb zur besten Betreuung

Vielleicht gibt Ihnen die dritte Auszeichnung mit dem DA/Deutscher Agenturpreis den Anreiz, die getaweb Werbeagentur zu kontaktieren. Das Team freut sich immer wieder über neue, kreative Projekte und setzt diese fachlich kompetent und gemeinschaftlich mit dem Kunden um. Und wer weiß: Vielleicht steckt in Ihrem zukünftigen Projekt das Potenzial für einen weiteren Preisträger mit einem der renommiertesten Agentur-Awards in Deutschland.

