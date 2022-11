Vom virtuellen Schaufenster zum virtuellen Verkaufsraum

Kooperation von Staude und Mauve ermöglicht Apotheken, ihre Homepage mit einem ApoShop zu verschmelzen

Essen, 09. November 2022****** Die Homepage ist das virtuelle Schaufenster der Apotheke, der Apotheken-WebShop der virtuelle Verkaufsraum. Zusammen stellen sie mittlerweile die ideale digitale Ergänzung zur Apotheke vor Ort dar. Deshalb haben die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG und die Staude GmbH aus Oberhausen eine Vertriebskooperation geschlossen, die den Apotheken mit einer Homepage über die Mauve API die Verzahnung mit einem Apotheken WebShop ermöglicht. Künftig kann Staude seinen Kunden einen Mauve ApoShop anbieten und erweitert damit seine Angebotspalette. Im Gegenzug unterstützen die auf den Mauve ApoShop geschulten Grafiker von Staude ihre Kunden bei der Erstellung und Einbettung von Grafiken in ihrem neuen ApoShop.

„Kooperationspartner sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil jeder Expansionsstrategie. Staude verfügt über viel Erfahrung in der Erstellung von Homepages für Apotheken. Die breite Kundenbasis von Staude eröffnet uns weiteres Kundenpotenzial. Im Gegenzug bietet sich für Staude die Gelegenheit, durch die Ausweitung ihres Angebots um einen Apotheken WebShop von Mauve und der Verschmelzung mit der bestehenden Homepage, ihre Kunden nachhaltig an das eigene Unternehmen zu binden. Zudem verfügt Staude über umfangreiches Social Media Marketing-Know-how, um die Apotheken mit einem Social Media Fahrplan zu unterstützen, mit dem Homepage und WebShop optimal kommuniziert werden“, erklärt Andre Glombitza, Vertriebs-/Marketingleiter bei Mauve.

„Die Zusammenarbeit mit Mauve bietet unseren Kunden einen Mehrwert, den viele Apotheker/innen derzeit noch nicht sehen. Ein professioneller Onlineshop in Verbindung mit einer professionellen Internetseite ermöglicht den Apotheken eine zukunftssichere Aufstellung gegenüber ihren Kunden. Persönliche Beratung gepaart mit einem multimedialen Onlineauftritt inklusive Shop und Lieferung am selben Tag kann nur eine Vor-Ort-Apotheke bieten und kein DocMorries und Co.“, hebt Sascha Lemm, Geschäftsführer der Staude GmbH die Vorteile der Kooperation für die Apotheken hervor.

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

