Die beliebtesten Spielzeugklassiker: Schaukelpferde, Puppenhäuser und Roller

Schaukelpferde, Puppenhäuser und Roller sind die beliebtesten Spielzeugklassiker aller Zeiten. Schon vor über 100 Jahren haben sich Kinder an diesen Spielsachen erfreut. Während einige Spielzeuge sich immer weiter entwickelt haben, haben andere Spielzeuge bis heute ihren ursprünglichen Reiz nicht verloren. Spielzeuge wie das Schaukelpferd kommen bei Kindern heute noch so gut an, wie damals. Zum Schaukelpferd haben sich zwischenzeitlich noch weitere Schaukeltiervarianten dazu gesellt, so können kleine Kinder heute auf Giraffen, Schafen und Dinosauriern munter darauf losreiten. Ob Junge oder Mädchen, das Spielen mit dem Puppenhaus macht allen Kindern gleichermaßen Spaß und auch das Puppenhaus ist keine neue Entdeckung.

Mit Puppenhäusern spielen Kindern schon seit über 500 Jahren! Natürlich hat sich auch dieses Spielzeug mit der Zeit weiterentwickelt, aber das Grundprinzip bleibt bis heute unverändert. Von der klassischen Variante bis hin zur Luxusvilla für Puppen, das Puppenhaus ist ein Spielzeugklassiker, der aus keinem Kinderzimmer wegzudenken ist. Nicht viel anders verhält es sich mit dem Tretroller, auch wenn der erste Tretroller schon vor über 200 Jahren über die Straßen rollte, bereitet das Fahren auf dem Roller Kindern heute immer noch viel Vergnügen.

Nicht nur moderne Spielzeuge lassen Kinderherzen höherschlagen, auch die beliebtesten Spielzeugklassiker bringen nach wie vor jede Menge Spaß & Abwechslung ins Kinderzimmer. Warum also nicht auf altbewährtes zurückgreifen und deine Kinder mit einem Spielzeugklassiker überraschen? Spielzeuge, an denen deine Eltern schon ihre Freude hatten, können Kindern auch heute noch viel Spaß bereiten. Bei der großen Auswahl an Spielzeugklassikern, ist für dein Kind bestimmt auch das passende Spielzeug dabei, probiere es doch einfach mal aus. Die beliebtesten Spielzeugklassiker sorgen nicht nur für jede Menge Spielspaß, sondern sind auch gut für die kindliche Entwicklung. Hier erklären wir dir, welche Vorteile das Spielen mit den beliebtesten Spielzeugklassikern bieten kann.

Das Schaukelpferd – Bringt jede Menge Spaß & fördert die Entwicklung

Schaukeln macht glücklich! Die rhythmischen Bewegungen lösen Glücksgefühle aus und erinnern an das Schaukeln in der Wiege. Die Schaukelbewegung stimuliert die feinen Sinneshärchen des Gleichgewichtsorgans; durch diese Stimulanz empfinden Kinder und Erwachsene ein Wohlgefühl. Das Schaukeln auf einem Schaukelpferd wirkt sich positiv auf die Entwicklung deines Kindes aus und trainiert seinen Gleichgewichtssinn. Zudem eignet sich das Reiten auf einem Schaukeltier als Vorbereitung auf das Fahrradfahren. Aber bitte denke daran, Kleinkinder sollten niemals unbeaufsichtigt auf einem Schaukeltier reiten.

Der Tretroller – Übt Bewegungsabläufe & trainiert den Gleichgewichtssinn

Das Fahren mit dem Tretroller macht Kindern nicht nur jeder Menge Spaß, sondern fördert auch ihre Entwicklung. So lernen deine Kinder beim Fahren mit dem Roller die Bewegungsabläufe zu koordinieren und den Gleichgewichtssinn zu trainieren. Die Verletzungsgefahr beim Rollerfahren ist viel kleiner, als beim Fahrradfahren. Über den Lenker zu fallen ist nicht möglich und durch die Bodennähe sind Stürze sehr selten. Bevor dein Kind mit dem Roller starten kann, solltest du deinem Kind den Roller ausreichend erklären und vorher mit ihm im Garten oder auf Wiesen üben. Tretroller gibt es für alle Altersgruppen, für die ganz Kleinen, aber auch für die größeren Kinder. Bei einigen Modellen ist Lenker höhenverstellbar, sodass dein Kind mit dem Roller mitwachsen kann.

Das Puppenhaus – Fördert die Kreativität und die Sprachentwicklung

Kinder lieben es, mit dem Puppenhaus zu spielen und sich Geschichten und Hobbys für ihre Puppenfamilie auszudenken. Beim Spiel mit dem Puppenhaus können Kinder aber auch viel lernen. Unter anderem fördert das Spiel mit den Puppen die sprachliche Entwicklung. Die Puppen sprechen miteinander und das übt das Sprechen und die Kommunikation. Ebenso wird das Gedächtnis und die visuelle Wahrnehmung trainiert. Die Kinder müssen sich die Namen der Puppen merken und den Zweck der Zimmer. Aber nicht nur das, auch die Feinmotorik und die Kraftausübung wird beim Spiel mit den Puppen trainiert. Beim Spielen mit dem Puppenhaus geschieht die Entwicklungsförderung ganz unbemerkt und spielend einfach.

Hier kommen unsere beliebtesten Spielzeugklassiker, die nie aus der Mode kommen

HOMCOM Kinder Schaukelpferd – Das Schaukelpferd ist der Klassiker unter den Kinderspielzeugen und bringt Kindern heute noch so viel Spaß wie damals. Dieses kleines Holzpferd lädt zum Spielen und zu jeder Menge Spaß ein.

HOMCOM Schaukeltier Kaninchen – Nicht nur auf Pferden kann man super reiten. Dieses rosa Kaninchen lädt zu gemeinsamen Ausflügen und spaßigen Abenteuern in das Reich der Fantasie ein. Dank seiner Rückenlehne, kann auch mal ein entspannteres Tempo auf dem Schaukeltier eingelegt werden.

HOMCOM Plüsch-Schaukeltier – Schaukelpferde waren gestern, heute sind die Schaukel-Dinos groß im Kommen. Dinosaurier gehören nach wie vor zu den beliebtesten Spielzeugmotiven im Kinderzimmer. Mit diesem Dino kann man nicht nur gut kuscheln, sondern man kann auch prima auf ihm reiten.

HOMCOM Kindertafel – Die Kindertafel ist der Klassiker unter den Kinderspielzeugen. Damit Wände und Schränke nicht für den künstlerischen Ausdruck deiner Kinder herhalten müssen, bietet sich eine Kindertafel an. Auf dieser Tafel können deine Kinder nach Herzenslust kreativ werden und malen, was das Zeug hält.

HOMCOM 滑板车 – 早点练习!踏板车 是准备骑自行车的好方法。 有了这款滑板车,您的孩子可以练习驾驶 3 个轮子并在公寓中愉快地滚动。

HOMCOM 娃娃屋 – 在这个豪华 的娃娃屋中,您 的孩子可以尽情享受他们的娃娃家庭,并与他们的娃娃一起体验激动人心的故事。

