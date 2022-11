Immobilien in Grünwald bei München 2022

Nobler Ort direkt vor den Toren Münchens

Anfang des 20. Jahrhunderts war Grünwald noch ein kleines Dorf und vorrangig bäuerlich geprägt. Mit der Anbindung an München durch eine Trambahn im Jahr 1910 und die Ansiedlung der Bavaria Filmstudios im Jahr 1919 erfuhr Grünwald stetigen Zuzug und etablierte sich schließlich als Wohnort für Wohlhabende und Prominente. Seit 1955 ist die Gemeinde Grünwald mit seinen rund 10.000 Einwohnern ein staatlich anerkannter Erholungsort und ist die wohl bekannteste grüne Insel vor den Toren der Landeshauptstadt München. Ein gern besuchter Ausflugsort für Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer und deutschlandweit ein Synonym für teure Villen und Grundstücke.

Immobilienpreise Grünwald, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2022):

Häuser in Grünwald:

116 Häuser waren im Laufe des vergangenen Jahres in Grünwald zum Verkauf inseriert, rund 10 % der Objekte waren neu gebaut (Baujahr 2021+). Rund 65 % der angebotenen Häuser waren Einfamilienhäuser oder Villen, ca. 20 % Doppelhaushälften, die weiteren aus dem Segment Reihenhaus. Einfamilienhäuser und Villen gab es in einer großen Bandbreite von Wohnflächen von 130 bis ca. 1.000 m², wobei die günstigsten knapp 2 Mio. EUR kosteten und an der Spitze bis 16,5 Mio. EUR für eine ca. 660 m² Neubau-Villa verlangt wurde. Im Durchschnitt lag ein 250 m² Einfamilienhaus in Grünwald preislich beispielweise bei ca. 4,2 Mio. EUR, eine 400 m² Villa bei ca. 7,3 Mio. EUR. Doppelhaushälften wiesen bei 150 m² durchschnittlich Preise um die 1,75 Mio. EUR auf, bei 250 m² mittlere 2,6 Mio. EUR; Reihenhäuser bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau.

Eigentumswohnungen in Grünwald:

Für Wohnungen gab es insgesamt 59 Verkaufsangebote. Die angebotenen Wohnungen wiesen meist Baujahre aus dem Zeitraum 1960 – 2000 auf, lediglich ein Objekt war als Neubau ausgeschrieben. Preislich begannen die Wohnungen im Regelfall bei ca. 6.000 EUR/m² und reichten an der Spitze bis 15.000 EUR pro m², der Durchschnitt lag bei etwa 9.200 EUR pro m². Statistisch war beim Kauf einer 70 m² Wohnung mit etwa 700.000 EUR Kaufpreis zu rechnen, eine 100 m² Wohnung kostete im Schnitt ca. 950.000 EUR und eine 150 m² Wohnung im Mittel ca. 1,3 Mio. EUR.

Grundstücke in Grünwald:

21 Grundstücke waren 2022 bislang in Grünwald für die Wohnbebauung inseriert. Der Quadratmeterpreis bewegte sich bei durchschnittlich 3.550 EUR pro m².

„Immobilien in Grünwald zu kaufen ist immer noch relativ teuer. Aber wegen den starken Preissteigerungen in Münchens Innenstadt ist es aber nur noch „relativ teuer“, nicht mehr absolut“, sagt Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: gruenwald.de, wikipedia, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Grünwald. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

