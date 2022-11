CDO Aachen 2022 | Sustainable Digitalization for the Era of Uncertainty

Start: 16.11.2022 09:00 Uhr

Am 16. November 2022 steht die CDO Aachen 2022 – Convention on Digital Opportunities Aachen unter dem Motto „Sustainable Digitalization for the Era of Uncertainty“. Die Veranstaltung findet rein digital statt, ist zweisprachig und die Teilnahme ist kostenfrei.

Zu Gast sind Expert:innen aus Industrie und Forschung, die in drei Themenfeldern die Perspektiven und Lösungsansätze der Digitalisierung im Hinblick auf Resilienz und Nachhaltigkeit beleuchten.

Digitale Resilienz vs. Nachhaltige Digitalisierung – zwei Seiten einer Medaille?

In einem stark volatilen Marktumfeld ist die Bedeutung der Digitalisierung für das einzelne Unternehmen wichtige Voraussetzung für eine zielgerichtete Transformation. Dieser Themenblock geht Fragen dazu nach, ob wir durch Digitalisierung Resilienz schaffen oder vor einer Transformation hin zur Digitalisierung stehen, die wir auf eine nachhaltige Weise gestalten müssen.

Nutzung von Technologien zur Bewältigung von Unsicherheiten – wie funktioniert das?

Sind digitale Technologien der Schlüssel, um heutigen Herausforderungen zu begegnen? Konkrete Anwendungsfälle und Best Practices aus der Industrie zeigen, wie beispielsweise Machine Learning oder Process Mining zu mehr Nachhaltigkeit und Resilienz führen.

Unternehmenskultur & digitale Technologien – ein Dreamteam für die Ära der Unsicherheiten?

Der Mensch wird weiterhin im Zentrum des unternehmerischen Handelns stehen. Diskutiert wird, wie der Mensch in einem volatilen Umfeld sowohl durch digitale Technologien als auch durch nachhaltige Veränderungen in Organisation und Kultur unterstützt werden kann

Erleben Sie hochkarätige Referent:innen in Vorträgen, tauschen Sie sich aus und diskutieren Sie mit.

Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungs- und Ausbildungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der Betriebsorganisation, Informationslogistik und Unternehmens-IT mit dem Ziel, die organisationalen Grundlagen zu schaffen für das digital vernetzte industrielle Unternehmen der Zukunft.

Mit Erforschung und Transfer innovativer Lösungen leistet das FIR einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Dies erfolgt in der geeigneten Infrastruktur zur experimentellen Organisationsforschung methodisch fundiert, wissenschaftlich rigoros und unter direkter Beteiligung von Experten aus der Wirtschaft. Im Zentrum der Betrachtung liegen die industriellen Verticals als Anwendungsfälle. Dies sind aktuell: Future Logistics, Smart Services und Smart Maintenance, Smart Commercial Buildings und Smart Mobility.

Das Institut begleitet Unternehmen, forscht, qualifiziert und lehrt in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, Business-Transformation, Informationsmanagement und Produktionsmanagement. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen fördert das FIR die Forschung und Entwicklung zugunsten kleiner, mittlerer und großer Unternehmen.

Seit 2010 leitet der Geschäftsführer des FIR, Professor Volker Stich, zudem das Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Im Cluster Smart Logistik ermöglicht das FIR eine bisher einzigartige Form der Zusammenarbeit zwischen Vertretern aus Forschung und Industrie. Das FIR wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, unterstützt als Johannes-Rau-Forschungsinstitut die Forschungsstrategie des Landes und beteiligt sich an den entsprechenden Landesclustern, um den Standort NRW zu stärken.

