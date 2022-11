Der X-mas Geschenktipp fürs Wohlbefinden und ein gestärktes Immunsystem: FYTALITY Curcumin Shot 200

Warum nicht mal eine Portion Gesundheit zu Weihnachten sich selbst oder seinen Liebsten schenken?

Curcumin ist der wertvollste Inhaltsstoff der Kurkumawurzel und eine wahre Wunderwaffe. In der Traditionellen Chinesischen Medizin und in der Ayurveda Lehre hat die kleine orange Wurzel schon seit Jahrhunderten einen festen Platz und ist dort nicht mehr wegzudenken. Leider ist es extrem schwierig den Körper mit einer ausreichenden Menge zu versorgen, die er auch effektiv verwerten kann – bis jetzt.

Der FYTALITY Curcumin Shot macht es nun möglich. Durch ein einzigartiges Herstellungsverfahren ist es dem Start-up gelungen, das schwer wasserlösliche Curcumin-Lipid in Wasser zu binden. Somit stecken in den kleinen orangenen Fläschchen nur reines Curcumin und Wasser – kein Öl, kein Pfeffer oder anderer Zusatzstoff. Durch die Symbiose von Curcumin und Wasser als sogenanntes „Water Bounded Liquid“ hat FYTALITY zudem einen weiteren großen Vorteil geschaffen. Die Shots haben eine nachgewiesene Bio-Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass der Körper nach der Einnahme des Liquids das enthaltene Curcumin verstoffwechselt und somit auch verwertet. Bei regelmäßiger Einnahme kann sich das positiv auf das Wohlbefinden auswirken und dem Körper dabei helfen, sich auf natürlich Weise zu regenerieren.

Tagesdosis in einem Shot – die neue Morgenroutine

Die FYTALITY Curcumin Shots sind somit ideal für alle, die einen aktiven, sportlichen Lifestyle pfl egen und diesen auch bis ins Alter aufrechterhalten wollen – ganz nach dem Firmenmotto „Prosper Living“. Durch die praktische Form als Shot lässt sich FYTALITY Curcumin perfekt in jede Morgenroutine einbauen: einfach vor dem Frühstück trinken und schon ist der Körper mit der perfekten Menge für den Tag versorgt. Denn jeder Shot enthält 200 mg Curcumin und ist somit hochdosiert. Zum Vergleich: eine Kurkumawurzel enthält nur 3% Curcumin, sodass man für die gleiche Menge rund 7 Gramm Kurkumapulver zu sich nehmen müsste.

Qualität, Funktionalität und Nachhaltigkeit

Das Curcumin für die Shots kommt aus Bio-zertifiziertem, nachhaltigem Anbau in Indien. Zudem sind die Shots frei von Konservierungsstoffen, laktose- und zuckerfrei sowie vegan. Beim Design der FYTALITY Curcumin Shots wurde viel Wert auf Funktionalität und ästhetische Ansprüche gelegt. Das verwendete Material ist für Licht und UV-Strahlen undurchlässig, um den wertvollen Inhalt zu schützen. Zudem sind die Shots aus 100% rPET (recyceltes PET), das wieder recycelt werden kann. Auch die übrigen Verpackungsmaterialien sind aus recycelten Kartonagen. Zur Rückführung von Verpackungsmaterialien in den Wiederverwertungskreislauf ist FYTALITY an den Grünen Punkt angeschlossen.

Die innovative Marke FYTALITY hat sich auf den Vertrieb von sehr hochwertigen und wertvollen

Nahrungsergänzungsprodukten spezialisiert. Gleichzeitig fungiert das engagierte Startup als

Pionier für einen gesunden Lifestyle: Das neue Curcumin-Wasser ist nicht nur ein wertvolles

Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch ein Lifestyle-Tool für Trendbewusste, die das

Bewusstsein für die Bedürfnisse des eigenen Körpers zum Erhalt der Gesundheit, mit Freude an

Genuss und Stil verbinden.

