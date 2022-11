Erweiterung der Geschäftsführung bei LODATA

Ralf Illgen ist neuer Geschäftsführer

Seit dem 17. Oktober 2022 ist Ralf Illgen (59 Jahre) neuer Geschäftsführer bei der LODATA Micro Computer GmbH. Mit seinem Einstieg kommt frischer Wind in das Unternehmen: Das Portfolio wird mit innovativen Service-Dienstleistungen angereichert.

Ralf Illgen war zuletzt erfolgreich zehn Jahre als Channel Manager DACH bei Toshiba Global Commerce Solutions tätig. Mit LODATA ist er bestens vertraut, da er bis zum Jahr 2012 als selbstständiger IT-Berater und als Vertriebsleiter im Unternehmen beschäftigt war.

Als neuer LODATA-Geschäftsführer hat sich Ralf Illgen zum Ziel gesetzt, das Projektgeschäft mit weiteren Dienstleistungen auszubauen sowie den Business Partner Channel weiter zu stärken. LODATA ist ein Value Added Distributor für Toshiba Global Commerce Solutions und starker Partner für HP Retail Solutions und arbeitet mit Herstellern wie Newland, Zebra, Anker und weiteren Unternehmen zusammen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Retail-Business blickt Ralf Illgen zuversichtlich in die Zukunft: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Business Partnern, Kunden und Herstellern. LODATA stand und steht für Werte wie hohe Zuverlässigkeit, offene Kommunikation, vertrauensvolle Partnerschaften und Innovation. Durch unsere Value Added Services unterstützen wir Projekte im Einzelhandel. Wir werden zukünftig das Projektgeschäft durch erweiterte, beliebig skalierbare Services ausbauen und den Kunden die komplette Installation vor Ort anbieten. Die Realisierung von Projekten gepaart mit hoher Flexibilität erlaubt es uns, Projekte in annähernd jeder Größenordnung für bzw. mit unseren Partnern und Kunden umzusetzen.“

LODATA Micro Computer GmbH ist deutscher Distributor für Toshiba und HP Kassensysteme und auf das Geschäftsfeld der Realisierung von Kassenprojekten spezialisiert. Neben Hardware unterschiedlicher Hersteller bietet LODATA umfassende Dienstleistungen von der Beschaffung über Koordination, Terminierung, Staging bis zur Rollout-Organisation. Dadurch hat sich LODATA als einer der führenden Distributoren im europäischen Markt für Toshiba und HP-Kassen etabliert. www.lodata.de

Firmenkontakt

LODATA Micro Computer GmbH

Ralf Illgen

Karl-Arnold-Str. 5

47877 Willich

0049 2154 888 66-0

kassen@lodata.de

http://www.lodata.de

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.lodata.de