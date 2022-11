Mit NOVUM ganz einfach zum individuellen Traum-Wintergarten

Alles außer gewöhnlich: exklusive Wintergarten-Wohnträume nach Maß

Wer träumt nicht davon, das ganze Jahr die Natur zu genießen, von lauen Abenden in sommerlichem Ambiente oder gemütlichen Herbstabenden mit Freunden? Den Wunsch nach einem grünen Wohnzimmer, lichtdurchfluteten Büro oder privaten Wellnessbereich hat die Coronapandemie geradezu befeuert.

Seit vielen Jahren sorgt NOVUM Wintergarten mit maßgefertigten Lösungen aus Glas und Aluminium für lichtdurchflutete Wohnträume, die einen fließenden Übergang von drinnen nach draußen schaffen. Damit ist NOVUM die erste Adresse rund um die Standorte im Raum Augsburg, Mainz, Halle und Bensheim, wenn es um höchste Qualität „Made in Germany“ in Verbindung mit Erfahrung und Liebe zum Detail geht.

NOVUM legt den Fokus auf das Thema Individualität: Die exklusiven NOVUM Wintergärten und Terrassenüberdachungen sind speziell konstruiert, fügen sich ideal an das bestehende Gebäude an und eröffnen den Bewohnern ein neues Wohngefühl mit lichtdurchflutetem Ambiente. Von der ersten kostenfreien Beratung über die detaillierte Planung bis zur Umsetzung sind die Spezialisten von NOVUM an Ihrer Seite: für einzigartige, langlebige Qualitätsprodukte und eine exklusive Wohnatmosphäre. NOVUM nimmt die Wünsche und die Situation vor Ort auf und erstellt individuell passend ein Angebot, dass optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.

Vom Kaltwintergarten bis zur Wohnraumerweiterung bietet NOVUM für jeden Anspruch das passende hochwertige Produktportfolio. Verschiedene Beschattungssysteme, Beleuchtungslösungen und Schiebeelemente machen einmal mehr den feinen Unterschied zwischen einem Standardprodukt und einem exklusiv für den Kunden gefertigten Wohntraum. Und weil Qualität bei NOVUM großgeschrieben wird, arbeitet der Wintergartenbauer auch hier ausschließlich mit führenden Markenherstellern.

Hell, einladend und geschützt wird eine Terrasse nicht nur mit einem Wintergarten oder Glasterrassendach – auch Lamellendächer, Markisen oder Jalousien halten zu viel Sonne oder Regen ab und schützen den Outdoorbereich. Auch hierfür bietet NOVUM ein umfassendes Portfolio an individuell anpassbaren Lösungen.

Aktuell liegen große Schiebetüren und Glaselemente mit minimalen Rahmenansichten im Trend, Flachdachlösungen mit sogenannten „Cubus Lounges“ bieten maximale Flexibilität in der Planung. Das moderne Design verbindet Ästhetik mit Funktionalität und lässt sich an Terrasse und Balkon angliedern, neben einem Pool oder auch einfach freistehend im Garten inszenieren.

Wer nun Lust bekommen hat, seinen Traumwintergarten exklusiv zu planen, findet unter www.novum-wintergarten.de Information und Inspiration. Direkt kontaktieren können Sie Geschäftsführer Holger Matschey unter 0171 / 49 52 175.

NOVUM Wintergarten wurde von Geschäftsführer Holger Matschey 1995 gegründet. Von vier Standorten aus – Augsburg, Mainz, Bensheim und Halle – bietet der Wintergartenspezialist bestmöglichen Service vor Ort für seine Kunden. „Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail.“, so lautet das Credo von Inhaber Holger Matschey – und diese realisiert er in all seinen Produkten. Novum plant, fertigt und montiert mit Architekten und Partnerfirmen individuelle Wohnfühl-Wintergarten exakt nach Kundenwunsch. Ein Team erfahrener Profis begleitet die Kunden auf dem Weg zum Wintergarten oder zur Terrassenüberdachung und steht auch nach der Realisierung weiter mit Rat und Tat zur Seite.

