Gutes Licht und Stromsparen

Drei neue 3-Phasen- „Leuchten“ -Serien von euroLighting

Maximum an Komfort und Variabilität

Nagold, Oktober 2022 – In Fortsetzung ihrer erfolgreichen Schienenstrahler bringt die euroLighting GmbH mehrere neue Typen auf den Markt, die Kunden ein Maximum an Komfort und vor allem Variabilität eröffnen. Gutes Licht plus Stromsparen sind heute und in Zukunft ein MUSS für jeden. Diese neuen Modelle geben den Kunden ein Maximum an gutem und effizientem Licht für zahlreiche Anwendungen, z.B. für Büros, Verkaufs- und Showräume, Messestände, Galerien usw. an die Hand.

Die Modellreihe B2 (BINOR2) verfügt über vier Leistungsstufen von 15 bis 40W. Fünf Lichtfarben von 2.700 bis 5.000K, mit einem CRI von +90 Ra stehen zur Verfügung. Wahlweise dimmbar mit 1 bis 10V oder DALI. Die Gehäuse gibt es in langer oder kurzer Ausführung in schwarzer und weißer Farbe; mit Abstrahlwinkeln von 20°, 30° oder 40°. Die Aufnahme der Schienenstrahler passt in alle gängigen Schienen z.B. EUTRAC oder GLOBAL.

Ergänzt wird die Modellreihe mit den Schienenstrahlern B3 (BINOR3). Diese Strahler sind in den Leistungen von 17 bis 54W und den Abstrahlwinkeln von 24° bis 54° erhältlich. Diese Modellreihe ist nicht dimmbar.

Das Highlight der Schienenstrahler von euroLighting ist die Modellreihe TRINÄR mit einzigartiger Ausstattung. Die TRINÄR-Strahler sind in vier Leistungsstufen (15-20-25-30W) erhältlich. Der TRINÄR-Strahler vereint drei sehr wichtige Eigenschaften in einem Strahler. Als Erstes kann die Farbtemperatur (von 2.700 bis 5.000K) eingestellt werden. Als Zweites ist eine stufenlose Einstellung des Lichtwinkels von 15° bis 55° möglich. Drittens ist der Strahler über einen Drehdimmer in der Helligkeit regulierbar. Wahlweise kann der Kunde auch DALI oder TUYA als Dimmverfahren auswählen.

Ebenfalls in der gleichen 3-Phasen-Stromschiene können die linearen Lampen der Modellreihe LUX-Linea-3Track oder die flächigen Lampen der Modellreihe LUX-Area-3Track als perfekte Ergänzung der Lichtinstallation eingesetzt werden.

Bestellbar sind die Typen über den Webshop auf www.eurolighting.com

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (= HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Der Unternehmensbereich healthcare fokussiert sich auf den Vertrieb von UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Beate Lorenzoni

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Quelle: euroLighting