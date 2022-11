Event-PR: PR-Agentur PR4YOU betreut VIDA! – Die Showsensation aus Argentinien

Die Berliner PR-Agentur PR4YOU ( www.pr4you.de) betreut als neuen Kunden „VIDA! – Die Showsensation aus Argentinien“ und unterstützt die Herbsttournee 2022 in den Bereichen PR, Kommunikation und Social Media.

Seit 2001 arbeitet die Berliner PR-Agentur PR4YOU erfolgreich in den Bereichen Presse- und Medienarbeit, Messebetreuung, Eventorganisation sowie Influencer- und Celebrity-Marketing. Durch ihre Tätigkeit sorgen die PR-Profis der PR-Agentur PR4YOU bei ihren Kunden für den Imageaufbau, die Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie eine klare Positionierung in der Öffentlichkeit. Auch das Einladen von Medienvertretern, Influencern und Prominenten zu kulturellen Events und Shows, Produkt-Präsentationen, Store-Eröffnungen, Red Carpet Events oder Messeauftritten managt die PR-Agentur PR4YOU für ihre Kunden, zu denen seit kurzem auch die Compaoía „THE GREAT DANCE OF ARGENTINA“, an deren Spitze die beiden Startänzer Nicole Nau und Luis Pereyra stehen, zählt.

„Lustigerweise waren wir für die PR-Agentur PR4YOU gar keine Unbekannten, als wir Zwecks PR-Betreuung für unsere aktuelle Tour angefragt haben, denn bereits 2014 hatte die PR-Agentur PR4YOU für unseren damaligen Tournee-Veranstalter gearbeitet und das Einladungsmanagement von bestimmten Gastspielen übernommen. Da war dann natürlich gleich eine Basis vorhanden und im Gespräch hat sich dann auch schnell herausgestellt, dass wir zusammen matchen, wie man heute so schön sagt. Wir sind uns sicher, dass wir mit der PR-Agentur PR4YOU den Partner gefunden haben, der uns und unsere Herbsttournee im Bereich Kommunikation und PR erfolgreich unterstützen wird“, so die Startänzer Nicole Nau und Luis Pereyra, die Leiter der Compaoía „THE GREAT DANCE OF ARGENTINA“ und ihrer neuen Show VIDA!.

+++ Rhythmus – Musik – Tanz +++

Brasilien hat den Samba und Österreich den Walzer. Wenn es aber ein Land gibt, das wie kein zweites für den Tango steht, dann ist das Argentinien. VIDA! aber deshalb eine Tangotanzschow zu nennen wäre falsch, denn dieses Werk bietet so viel mehr. Hier stehen Vollblutkünstler auf der Bühne, die alles können. Weltklasse Künstler aus Argentinien legen fantastische Musik- und Tanz-, Stepp- und Show-Einlagen der Superlative hin. Der betörende Reiz wird durch den fließenden Rollentausch der Tänzer zu Musikern und Sängern intensiviert.

+++ Unverfälschte, kraftvolle Rhythmen Argentiniens +++

VIDA! zeigt die neueste Kreation des Star-Choreographen Luis Pereyra, der beim Publikum bekannt ist für seine faszinierenden Inszenierungen. VIDA! präsentiert die einzigartigen unverfälschten kraftvollen Rhythmen Argentiniens, in einem modernen Werk. Pereyra verzichtet bewusst auf Allüren und Klischees, überzeugt hingegen durch die Intensität des Ursprungs. Der Blick bleibt auf das Wesentliche gerichtet, auf die Essenz, das Pure. In VIDA! stellt er musikalische Höhepunkte wie magische Säulen auf die Bühne und kreiert originale und einzigartige tänzerische Interpretationen, in denen populäre, erfolgreiche aber längst vergessene archaische Formen wieder auferstehen. In allen Szenen dieser Universen sind zauberhafte und fantasiereiche Kostüme zu bewundern, aber auch originale Kleidung der argentinischen Geschichte,

+++ Schönheit, Mut, Sinnlichkeit und Stolz im Zwiegespräch durch den Tanz +++

Nach dem fulminanten Erfolg mit allabendlichen Standing Ovation im Folies Bergere Paris kommt das Ensemble nun mit einer brandneuen Produktion zurück nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aufregend und verführerisch mit noch mehr Rhythmus & Tanz. Wie immer dicht an den Wurzeln der magischen Kultur Argentiniens. Ein Werk brillant interpretiert von der herausragenden 12-köpfigen Compaoía „THE GREAT DANCE OF ARGENTINA“ an deren Spitze die beiden Startänzer Nicole Nau & Luis Pereyra stehen.

+++ Die Tangostars der VIDA! Show +++

Als die deutsche Tänzerin Nicole Nau aus Düsseldorf 1988 die Show „Tango Argentino“ sah, war es um sie geschehen. Sie ging nach Argentinien und ließ sich dort zur Tangotänzerin ausbilden. Nau hat es als Ausländerin geschafft, sich an die Spitze des argentinischen Tangoolymps zu tanzen. Der argentinische Präsident ehrte Nau einst als beste Tangotänzerin des Landes und ihre Figur ziert dort sogar zwei Briefmarken der argentinischen Post. Luis Pereyra wird nicht umsonst der Fred Astaire Argentiniens genannt, seine Werke wurden mit dem TONY Award ausgezeichnet (der „Oskar“ für Musicals). 1992 sah Lady Diana den Tänzer Luis Pereyra im Aldwych Theatre London auf der Bühne und lud ihn am nächsten Tag in den Buckingham Palace ein. 1990 tanzte Luis Pereyra in den Paramount Studios. Al Pacino persönlich übernahm die Präsentation. 2016 tanzten Nicole Nau & Luis Pereyra für die Kameras des Bayerischen Filmpreises und im Laufe ihrer Karriere auf den Bühnen fast aller Kontinente.

Tourdaten 2022*:

*Die Tournee wird präsentiert von WMC Media Freiburg

PREMIERE

Donnerstag, 03.11.22

Basel (CH), Volkshaus

Freitag, 04.11.22

Thun (CH), KK Thun

Samstag, 05.11.22

Freiburg im Breisgau, Paulussaal

Sonntag, 06.11.22

Zürich (CH), Kongresshaus

Dienstag, 08.11.22

Stuttgart, Theaterhaus

Mittwoch, 09.11.22

Suhr (CH), Bärenmatte

Donnertsag, 10.11.22

Landquart (CH), Forum im Ried

Freitag, 11.11.22

Winterthur (CH), Gate 27

Samstag, 12.11.22

Wil SG (CH), Stadtsaal

Sonntag, 13.11.22

Luzern (CH), KKL – Luzerner Saal

Dienstag, 15.11.22

Marktoberdorf, Modeon

Mittwoch, 16.11.22

Erding, Stadthalle – großer Saal

Donnerstag, 17.11.22

Nürnberg, Meistersingerhalle

Freitag, 18.11.22

Rosenheim, Kultur- und Kongress Zentrum

Samstag, 19.11.22

Innsbruck (A), Congress, Saal Forum

DERNIERE

Sonntag, 20.11.22

Lindau, Inselhalle

Tickets:

Links zu allen VVK Stellen der VIDA! Shows finden Sie hier:

https://www.vida.show/de/tickets/

+++ Medienkooperationen/Presseakkreditierungen/Interviewanfragen +++

Wenn Sie als Medienvertreter:innen über die VIDA! Tour berichten und sich akkreditieren wollen oder eine Medienkooperation realisieren möchten, dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an presse@pr4you.de. Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung, stellen Tickets für Verlosungen zur Verfügung, oder vermitteln Interviews mit Nicole Nau und Luis Pereyra.

Weitere Informationen:

https://www.pr4you.de

https://www.vida.show/de

Über die PR-Agentur PR4YOU:

Die in Berlin ansässige PR-Agentur PR4YOU ist eine Full Service Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen lokal, regional, national und international in den Bereichen Public Relations, klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations, Mediaberatung, Mediaplanung, Werbung und Werbeschaltung, Corporate Communications, Corporate Publishing und Corporate Design.

Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.

Weitere Informationen über die PR-Agentur PR4YOU sind im Internet unter www.pr4you.de abrufbar.

