Hyaluron Lippenfiller- Ästhetische Lippen ganz ohne Operation

Gesundheit und Schönheit werden durch individuelle Behandlungskonzepte in Einklang gebracht.

Als Institut für Gesundheit und medizinische Ästhetik ist das Unterspritzen der Lippen mit Hyaluronsäure-Gel Teil des fachkundigen Rundumservices von Heaven Spa in Dachau. Im Focus steht hierbei immer der Kundenwunsch, sei es nach mehr Lippenvolumen und/oder einer symmetrischen Form.

Als zentraler Punkt des Gesichts kann eine Modellage der Lippen zu einem stimmig und ausdrucksstark wirkenden Gesamteindruck beitragen. Verschiedene Techniken ermöglichen es, ein individuelles Ergebnis nach Wunsch zu erreichen. So kann sowohl die Kontur und Form der Lippe betont, als auch das Volumen vergrößert werden und periorale Fältchen gemildert werden.

Lippenfüller werden aus modifiziertem Hyaluronsäure-Gel hergestellt. Hyaluronsäure ist eine natürlich im Körper vorkommende Substanz mit aufpolsternder Wirkung, die jüngerer Haut ihr Volumen und ihre Festigkeit verleiht. So weist der Stoff eine sehr hohe Verträglichkeit auf und verteilt sich gleichmäßig in Gewebe.

Der Behandlungsablauf beginnt mit einem Beratungsgespräch, in welchem die Wunschvorstellungen der Zu-Behandelnden besprochen werden. Über die Grenzen und Risiken wird ausführlich aufgeklärt und Unverträglichkeiten und Allergien werden abgefragt.

Bei einer Lippenunterspritzung wird das Hyaluronsäure-Gel mit einer feinen Nadel in das Lippengewebe injiziert. Zuvor kann auf Wunsch eine Betäubungscreme aufgetragen werden, wodurch die Behandlung nahezu schmerzfrei ist. Nach Abschluss der Behandlung kann es zu Schwellungen und kleineren Hämatomen kommen, die sich durch Kühlen der Lippe vermindern lassen. Normalerweise ist man bereits nach der Injektion wieder gesellschaftsfähig.

Die Haltbarkeit einer Lippenunterspritzung beträgt in der Regel 5 – 9 Monate. Innerhalb dieses Zeitraums wird die Hyaluronsäure sukzessive vom Körper abgebaut. Anschließend können die Lippen durch Wiederholung des Prozesses erneut modelliert werden.

Die Erfahrung und Qualifikation der behandelnden Fachkräfte ist ein entscheidendes Kriterium zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen und vor allem sicheren Behandlung. Eine sorgfältige und bedachte Wahl des Behandlungsortes ist daher essentiell, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen.

Weitere Informationen und Angaben zum medizinisch ästhetischen Behandlungsangebot wie einer Lippenunterspritzung mit Hyaluronsäure-Gel sind auf der Webseite von Heaven Spa Dachau zu finden.

Unser einzigartiges Institut in Dachau und Umgebung bietet Ihnen ein ganzheitliches, medizinisches Behandlungskonzept an. Von Faltenunterspritzungen, Verjüngung sowie eine Hautverfeinerung, Ganzkörper-Therapien bis hin zur Herstellung von individuellen Drip SPA für Ihr Wohlbefinden.

