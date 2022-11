Sparda-Bank München eG: Die Guthabenzinsen sind zurück!

Kund*innen der Sparda-Bank München eG können sich wieder über Zinsen freuen. Die Bank wartet mit einer Reihe von attraktiven Möglichkeiten für Geldanlagen mit Guthabenzinsen auf, die vom flexiblen Tagesgeld bis zu längerfristigen Anlagen reichen. Noch bis 18. November 2022 gibt es ein Sonderzinsangebot.

Dank der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Jahre der Null- und Negativzinsen vorbei. „Wir freuen uns sehr, dass wir die positive Zinsentwicklung an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben können“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Helmut Lind.

Auch neue Kund*innen profitieren vom aktuellen Sonderzinsangebot, je nach Laufzeit mit einem Zinssatz zwischen 2,40 und 2,55 Prozent, wenn sie ihr Geld bei der Sparda-Bank München eG anlegen.

„Wer flexibel bleiben und Zinsen für sein Geld haben möchte, hat natürlich auch eine weitere Option“, so der Vorstandsvorsitzende – ein Verweis auf das Tagesgeld mit 0,25 Prozent. Das Guthaben wird dort ab dem ersten Euro verzinst und über das Kapital kann frei und unbegrenzt verfügt werden.

Helmut Lind weiter: „Die täglichen Nachrichten von Inflation, Energiepreisen und Lebenshaltungskosten sorgen für große Unsicherheit und lösen bei vielen Menschen Zukunftsängste aus. Umso wichtiger ist es uns, unseren Mitgliedern auch eine attraktive Anlagemöglichkeit ab fünf Jahren Laufzeit mit einem festen Zins von 3,00 Prozent anbieten zu können.“

„Gerne beraten wir alle unsere Kund*innen in den Filialen oder in der persönlichen Online-Beratung zur Vermögenssicherung und zum Vermögensaufbau in Zeiten einer hohen Inflation und schwieriger Kapitalmärkte“, so Helmut Lind.

Konditionen und weitere Informationen einsehbar unter www.sparda-m.de

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG ist Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank. In ihrem Geschäftsgebiet Oberbayern betreut sie rund 287.000 Mitglieder.

Das Wohl von Mensch und Umwelt ist in der Gemeinwohl-Ökonomie oberstes Ziel des Wirtschaftens. Sie steht somit für ein wertebasiertes Wirtschaften. Gemeinwohl-Unternehmen messen ihr Handeln zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz. Weitere Informationen unter www.wirtschaft-fuer-alle.de

Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.

Firmenkontakt

Sparda-Bank München eG

Christine Miedl

Arnulfstraße 15

80335 München

089/55142- 3100

presse@sparda-m.de

http://www.sparda-m.de

Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Janine Wölfel

Melli-Beese-Straße 19

90768 Fürth

0911/97478-0

info@kontext.com

http://www.kontext.com