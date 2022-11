Vorräte für zu Hause aus dem Hofladen am Gardasee

Die Zeit für die Olivenernte am Gardasee ist angebrochen. Stefano Beretta führt auf 7 Hektar Land oberhalb von Padenghe sul Garda einen landwirtschaftlichen Betrieb wie aus dem Bilderbuch.

Der November ist angebrochen, Zeit für die Olivenernte am Gardasee. Stefano Beretta führt auf 7 Hektar Land oberhalb von Padenghe sul Garda einen landwirtschaftlichen Betrieb wie aus dem Bilderbuch. Sein Hofladen ist umgeben von Oliven- und Obstbäumen und der Blick reicht über sanftes Hügelland bis zum Blau des Gardasees, das sich vor den ersten Alpengipfeln abhebt.

In Einklang mit der Natur

Bei Calvino Gusto Supremo ist noch alles, wie man es sich vorstellt. Das Olivenöl wird ausschließlich aus Oliven gepresst, die er selbst auf seinem eigenen Land erntet und das Obst für die Konfitüren, die in seinem Hofladen zu finden sind, wächst rund um das Haus in der mediterranen Sonne des Gardasees.

Der Laden ist klein und gemütlich, und man nimmt sich noch die Zeit, die Produkte zu erklären, die es zu kaufen gibt. Alles ist natürlich biologisch erzeugt, in vollem Respekt für die Natur, in der man hier lebt.

Gratisführung durch’s Käselager

Besonders spannend ist eine Führung durch Stefanos Kühllager, in dem in meterhohen Regalen riesige Käselaibe heranreifen: Grana Padano und Parmigiano Reggiano. Was die beiden Käsesorten ausmacht und was sie unterscheidet erklärt er bei einem kostenlosen Rundgang. Und diese Käse sind wirklich etwas Besonderes. Seit 900 Jahren werden sie in der Poebene erzeugt, sind auf natürliche Art laktosefrei und sehr gesund – Grana Padano ist etwas weniger fett als Parmigiano Reggiano. Bei beiden kann man ohne Bedenken die Rinde mitessen!

Der Wintervorrat für zu Hause

In der letzten Herbstferienwoche sind noch zahlreiche Besucher aus Deutschland an den Gardasee gekommen, um die letzten Sonnenstrahlen des Jahres einzufangen. Viele kennen bereits den kleinen Hofladen oberhalb von Padenghe sul Garda und decken sich, wie in jedem Jahr, noch einmal bei Calvino Gusto Supremo mit leckeren Vorräten für den Winter daheim ein.

Wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, den kleinen Hofladen im Valtènesi kennen zu lernen, so schauen Sie doch einfach einmal spontan vorbei. Calvino Gusto Supremo ist das ganze Jahr über geöffnet.

Mehr Informationen und Kontaktdaten

https://www.gardasee.de/padenghe-sul-garda/oelmuehle-feinkostladen-calvino-gusto-supremo

