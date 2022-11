Joomla Webhosting mit extra Power von DM Solutions

Performance-Boost für Joomla Seiten: Webhoster erweitert Tarife mit neuen Festplatten und Features

Das Content Management System (CMS) Joomla begleitet den Webhoster DM Solutions bereits seit Unternehmensgründung. Zwar hat der Hoster sein Angebot im Laufe der Jahre stark erweitert, dem CMS, mit dem alles anfing, ist er jedoch noch immer treu geblieben. DM Solutions ist allerdings nicht der einzige eingeschworene Joomla-Fan. Das CMS erfreut sich einer großen Fangemeinde und die wiederum kann sich über die neuen Joomla-Webhosting-Tarife https://www.dmsolutions.de/joomla-webhosting.html von DM Solutions freuen. Denn hier sind ab sofort pfeilschnelle NVMe-SSD-Festplatten und das Joomla Toolkit inklusive.

„NVMe SSD-Festplatten sind die Weiterentwicklung von SSD-Festplatten. Wenn Sie dachten, SSD-Festplatten seien schon schnell, dann müssen Sie mal eine NVMe-Festplatte in Aktion erleben. Server mit NVMe-Festplatten, wie sie auch bei unserem Joomla Webhosting zum Einsatz kommen, sind eine ganz andere Liga. Webseiten laufen damit erst so richtig zu Hochtouren auf und erreichen wirklich rekordverdächtige Ladezeiten. Und gerade auf die Ladezeiten kommt es an. Internetnutzer sind heutzutage extrem ungeduldig und wollen alles immer sofort. Wenn eine Webseite zu lange braucht, um Inhalte zu laden, dann springen die meisten Nutzer genervt wieder ab und stattdessen wird dann bei der Konkurrenz eingekauft. Auch Suchmaschinen bevorzugen ganz klar Webseiten mit schnellen Ladezeiten und ranken diese bei den Suchergebnissen ganz oben. Wer Ladezeiten nicht optimiert, dem geht quasi bares Geld durch die Lappen. Ein performanter Server spielt dabei eine wichtige Rolle“, erklärt uns Danijel Mlinarevic, Gründer und Geschäftsführer von DM Solutions. https://www.dmsolutions.de/

Joomla Toolkit erleichtert den Einstieg

Joomla ist ein äußerst einsteigerfreundliches CMS, da es komplett ohne Programmierkenntnisse benutzt werden kann. Auch Anfänger können sich also recht schnell eine eigene Webseite aufbauen. Um die Verwaltung der Joomla-Webseite zu erleichtern, gibt es das Joomla Toolkit.

So lassen sich mithilfe des Programms zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Webseiten-Betreiber können Backups der Joomla-Umgebung erstellen, Updates durchführen und mit dem Security Scanner gezielt nach Schwachstellen im System suchen und diese eliminieren. Auch Erweiterungen, die den Funktionsumfang der Webseite vergrößern, können über das Toolkit verwaltet werden. Erweiterungen lassen sich darüber direkt installieren, aktivieren und deaktivieren, ohne dass dafür auf das Backend zugegriffen werden muss. Alle durchgeführten Aktionen werden dabei in einem Logfile protokolliert, sodass sie stets nachvollzogen werden können.

Wer sich selbst einmal vom neuen Joomla Webhosting von DM Solutions überzeugen möchte, der kann einfach einen kostenlosen Testaccount https://www.dmsolutions.de/testaccount.html beantragen. Die Leistungen des Hosters können sieben Tage lang unverbindlich auf Herz und Nieren getestet werden.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU.

