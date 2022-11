Kontinuität und stete Weiterentwicklung

ars publicandi feiert 25-jähriges Firmenjubiläum – Communications, Media und Web bilden Säulen des branchenübergreifenden Angebots der Rodalber Marketingagentur für PR & Kommunikation

„Silberne“ Momente bei ars publicandi und ein schöner Grund zu feiern allemal: Heute vor 25 Jahren, am 3. November 1997, wurde die ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH in Pirmasens gegründet; der Umzug an den heutigen Sitz im benachbarten Rodalben erfolgte 1999. Die unabhängige und inhabergeführte Marketingagentur bietet Beratungs- und Projektleistungen rund um PR und Kommunikation. Dabei greift das Kernteam von ars publicandi in seinen Projekten im Einzelfall auf die Unterstützung eins langjährig etablierten Netzwerks von spezialisierten festen Freien und externen Partneragenturen im In- und Ausland zu. Dazu gehört etwa auch, internationale Zielgruppen anzusprechen.

Zu den Kunden zählen u. a. das Medizintechnikunternehmen apoplex medical technologies, der Galvanisierungsexperte C. Jentner, die Unternehmensgruppe CONVAR, das Science Center Dynamikum und die Daniel-Theysohn-Stiftung. Ebenfalls auf die PR-Betreuung von ars publicandi setzen das Kulturzentrum Forum ALTE POST Pirmasens, der Kunststoffkomponenten-Hersteller framas, der SQL-Datenbanken-Spezialist GAPTEQ, der Aktenlogistik-Profi Gehring Group, der Anbieter von Tiernahrung GRAU, der Data & Analytics-Experte QUNIS und das Versandhandelshaus Sport-Tec Physio & Fitness, ferner die Stadtverwaltung Pirmasens und das Städtische Krankenhaus Pirmasens, die Naturstein-Manufaktur UP Feine Steine sowie der Lebensmittelhandelskonzern WASGAU.

Von der Pressearbeit über Mediaplanung und -schaltung bis hin zu Grafikdesign, Web-Gestaltung und -Pflege, Content Marketing und Online-PR: Mit Themen wie diesen präsentiert sich auf den drei Säulen Communications, Media und Web das fachliche Angebotsspektrum von ars publicandi.

Verlässliche Kontinuität in der Betreuung und die stete Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen sieht Andreas Becker als entscheidend für den Erfolg der Agentur. Verlockenden, weil bequemen Routinen verfällt man hingegen nicht, so der geschäftsführende Gesellschafter von ars publicandi weiter. „Stattdessen waren und sind wir immer bereit, auch neue Wege einzuschlagen und dabei Türen zu öffnen -die Grundlage dafür bilden stets fundiertes Wissen und unsere weitreichende Erfahrung.“

„Waren wir Ende der Neunzigerjahre noch rein auf Pressearbeit für die IT-Branche fokussiert, haben wir uns seither thematisch breiter aufgestellt und gleichzeitig auch das Portfolio weiter ausgebaut“, ergänzt Mitinhaberin und PR-Beraterin Martina Overmann, die wie er zu den Gründern gehört. „Eine bewegte Agenturgeschichte, in der wir im Auftreten uns selbst und auch allen anderen immer treu geblieben sind: Hier spiegelt sich sicherlich nicht ganz zufällig die flexible und agile Arbeitsweise wider, für die ars publicandi bekannt ist.“

ars publicandi wurde als Marketingagentur für PR & Kommunikation im Jahr 1997 im westpfälzischen Pirmasens gegründet und ist seit 1999 im benachbarten Rodalben ansässig. Das inhabergeführte und unabhängige Unternehmen beschäftigt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt darüber hinaus über ein langjährig etabliertes Netzwerk an festen Freien sowie Partneragenturen. Zum Angebot der Corporate Communications gehören neben strategischer Pressearbeit und Content-Marketing insbesondere Themenmagazine, Mailings und Newsletter. Der zweite Kernbereich Corporate Media enthält Leistungen rund um Werbung, Mediaplanung, Broschüren und Flyer, Corporate Design und Geschäftsausstattung. Zum Portfolio von ars publicandi zählen außerdem Web-Services wie Aufbau, Hosting und Pflege von CMS-Lösungen, Erstellen und Überarbeiten von Webseiten, Web-Pflege, Native Advertising und Suchmaschinenoptimierung (SEO). ars publicandi wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Marke eingetragen, Inhaber und damit Nutznießer sämtlicher Markenrechte ist die ars publicandi GmbH. Weitere Informationen inklusive Referenzen bietet die Webseite der Agentur unter https://ars-pr.de

Bildquelle: ars publicandi (Fotograf: Dirk Segieth)