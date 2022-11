Kultfestival im Norden: Schlagerwelle am Weissenhäuser Strand

3. November 2022 – Ab morgen findet bis zum 6. November wieder das Indoor-Festival „Schlagerwelle 2022“ im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. „Wir freuen uns sehr auf „die“ Party des Jahres. Bei dem großen Schlagerspektakel ist auf zwei Live-Bühnen und einem Disco-Floor in Apres-Ski-Atmosphäre beste Stimmung und Party bis spät in die Nacht garantiert. Deutschlands größtes Indoor-Schlager-Festival ist ein grandioses Fest für alle Fans in Schlaghosen und mit Blumenketten“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Außerdem dabei sind in diesem Jahr die Wildecker Herzbuben, Nicki, Saskia Leppin, DJ Domic und das Helene Fischer-Double Barbara* dabei. Bereits am Samstagnachmittag startet ein abwechslungsreiches Party- und Entertainmentprogramm mit Zumba-Kursen für Ausgeschlafene, Happy-Hour mit Showprogramm für Party-Löwen und Bundesliga-Konferenz in geselliger Runde für die Fußball-Fans. Tagsüber gibt es auch eine Kinderbetreuung im KidzClub gegen Gebühr. Im 2-Tages-Festivalticket sind der Eintritt zu allen Veranstaltungen sowie ein Besuch im Subtropischen Badeparadies enthalten. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de sowie unter www.dieschlagerwelle.de

*Änderungen vorbehalten

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

