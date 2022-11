Petra Fee hat musikalisch ihr „Herz in Flammen“

Die Stimme aus dem Harz ist wieder da

Schon nach den ersten Takten ist klar, dass hier ganz großes Kino auf uns

zukommt und Erinnerungen an „My heart will go on“ wach werden.

Das Intro bereitet uns eindringlich auf das Herzthema des Liedes vor und

erzeugt den akustischen Effekt des Herzschlages, der schallwellenförmig in die

Ewigkeit entgleitet.

Der Einsatz, der leicht melancholischen Stimme von Petra Fee ist Gänsehaut

pur und eine Mischung der stimmlichen Nuancen von Juliane Werding und

Nena, sowie ihrer eigenen musikalischen Interpretation.

In der noch jungen Karriere von Petra Fee zweifellos das berührendste und

geschlossene Werk, welches die hervorragende Zusammenarbeit der Sängerin

mit ihrem Produzenten Volker Wiedling von Netzkater Records dokumentiert.

Die Künstlerin, die ihre Texte ausschließlich selbst schreibt, verknüpft eigene

Lebenserfahrungen mit dem großen Thema Liebe, beleuchtet das aus ihrer

Perspektive und vermittelt glaubhaft, dass sie sich angekommen fühlt.

„Kein Weg“ heißt die Special Edition, welche in 5 Liedern einen Querschnitt

durch das Schaffen von Petra Fee bietet und zeigt, was die Sängerin ausmacht,

und dass sie mit „Herz in Flammen“ auf dem richtigen Weg ist, der immer

sichtbarer wird.

Veröffentlicht wird die Single von Netzkater Records (Volker Wiedling, LC).

Der Song ist ab 04.11.2022 auf allen Download- und Streaming-Portalen

erhältlich.

Presse Text: Roberto Schöne

Petra Fee – Herz in Flammen 04:54 Minuten

Komponist: Volker Wiedling

Texter/in: Petra Bieneck

Produzent: Volker Wiedling ( Musikstudio Netzkater )

Label: Netzkater Records

Labelcode: 89325

Verlag: nicht vorhanden

ISRC: DEH742224738

VÖ-Datum: 04.11.2022

Infoquelle: Büro Petra Fee

