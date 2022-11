Maibritt & Von Gründorf behaupten musikalisch: „Nichts ist Größer als Wir!“

Schlager-Power aus Österreich

Gegensätze ziehen sich an! Diesem Umstand zufolge tragen der wohl bekannte Schlagerstar sowie „Udo Jürgens-Interpret“ Von Gründorf und Maibritt „Die Stimme aus dem Marchfeld“ Rechnung, denn die beiden haben sich nun für ein musikalisches Duett zusammengefunden.

„Nichts ist größer als wir“, so heißt der gemeinsame Titel, der bereits am

5. November 2022 in Stockerau seine Live-Premiere feiert. Von Gründorf der weit über die Landesgrenzen große Bekanntheit und Beliebtheit genießt, präsentiert in der bekannten Gasthuber’s Bühne, im Rahmen seiner legendären Udo Jürgens bis Roland Kaiser-Show, erstmals den neuen Song mit Neo-Duett-Partnerin Maibritt.

Die beiden singen in diesem Song von einer beginnenden großen Liebe mit tiefgehenden Textpassagen, wie z.B.: „Denn zwischen uns da fängt was Großes an“. Es ist ein herrlicher Schlager mit herzerwärmenden Botschaften der Zweisamkeit, die im Leben gemeinsam alles schaffen lassen.

Produziert wurde der Titel von keinem geringeren als Schlagerproduzenten-Ikone Christian Zierhofer, der bereits mit Künstlern wie Andy Borg, Marc Pircher, Nino de Angelo, dem Nockalm Quintett, den Kastelruther Spatzen, Melissa Naschenweng uvm. zusammengearbeitet hat.

Duett-Partnerin Maibritt gewann letztes Jahr im Hamburger Volksparkstadion das große RTL-Casting zur Auswahl des weiblichen Parts des Euro-Latin-Pop-Duos „Pachanta“. Nach Beendigung dieses Projektes setzt sie nun ihren Weg im Genre des Schlagers weiter fort. „Ich freue mich sehr über die Einladung zum gemeinsamen Song-Projekt von meinem Musikerkollegen Von Gründorf“, ergänzt Maibritt.

Was unterscheidet nun die beiden Sänger voneinander? Sofort erkennbar ist der große Altersunterschied. Von Gründorf lachend: „Maibritt könnte ja theoretisch meine Tochter sein. Aber nein – mit dem Song wollten wir bewusst ein Zeichen setzen. „Ob jung oder alt, Amors Pfeil kann jeden treffen, denn Liebe kennt keine Grenzen, auch nicht, wenn es um das Alter geht“, so der glücklich verheiratete Von Gründorf.

Maibritt und Von Gründorf wünschen sich für diesen vielversprechenden Titel „Nichts ist größer als wir“, den größtmöglichen Erfolg und dass der Song beim Publikum zur bleibenden „Größe“ in der Beliebtheitsskala wird.

Fotograf: Stefan Reinberger

Titel: „Nichts ist größer als wir“

Interpret: Von Gründorf und Maibritt

Dauer: 3:32

Label: Stella Musica

Labelcode: LC 98811

Katalognummer: 476.272

IRSC: ATZ242201336

Komponist: Franco Ferraro / Autorin: Sabina Reithofer

Quelle: Gabriola Vienna

