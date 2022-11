LKW-VERSICHERUNG jetzt wechseln | Firmen & privat

The same procedure as every year | KFZ-Versicherungswechsel bringt Einsparungen bis 30 %

Versicherungsbeiträge bei privaten oder gewerblich genutzten PKW, Lieferwagen, LKW oder Flotten sparen mittels Onlinevergleich. >>> Eigentlich jedes Jahr zum Jahresende tobt wieder einmal die Preisschlacht der KFZ-Versicherer. Zum einen versucht man schadensträchtige Kunden in den Tarifen loszuwerden und zum anderen, möchte man schon ganz gerne im KFZ-Geschäft wachsen. Dieses eröffnete Privatkunden und Firmen die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge günstiger zu versichern. +++Gerade bei Firmen sind oft hohe Ersparnisse möglich!+++ Wie kann man nun privat oder als Firma von einem Kfz-Versicherungsvergleich profitieren??? Privatpersonen oder auch kleine Firmen können ihre Lieferwagen oder LKW direkt über den Vergleichsrechner auf LKW-Versicherung24.com vergleichen und bei Bedarf abschließen. Größere Firmen können ab 2 KFZ durchaus auch über eine Fuhrpark – Flottenlösung nachdenken. Hier gilt aber immer, dass eine aktuelle Schadenrenta vorhanden sein muss, damit der mögliche Folgeversicherer auch gerne ein neues vielleicht besseres Angebot erstellt. Bitte beachten Sie, dass es bei der Flottenversicherung unterschiedliche Lösungen gibt. Zum einen gibt es Branchenlösungen, echte Flottenlösungen und Stückkostenlösungen zur Absicherung des Firmenfuhrparks.

