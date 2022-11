Asahi Kasei wird leitendes Mitglied im Hydrogen Council

Düsseldorf, 2. November 2022 – Der japanische Technologiekonzern Asahi Kasei ist dem Hydrogen Council beigetreten und wird im Leitungsgremium die Ausrichtung der Organisation mitbestimmen. Die weltweit agierende Plattform hat das Ziel, Wasserstoff bei der Wende hin zur Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft als zentralen Energieträger zu fördern und entsprechende Initiativen zu unterstützen. Der Hydrogen Council wurde im Januar 2017 gegründet und umfasst mittlerweile fast 150 Unternehmen und Organisationen aus der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette.

Als Steuerungsmitglied im Hydrogen Council wird Asahi Kasei daran arbeiten, die Wasserstoffnutzung weltweit zu erhöhen, indem es mit verschiedenen Unternehmen und Organisationen in der Lieferkette intensiv zusammenarbeitet. Gleichzeitig soll eigenes, neues Geschäft für die Realisierung der Wasserstoffgesellschaft aufgebaut werden. Koshiro Kudo, CEO von Asahi Kasei, kommentierte: „Der Einsatz von Wasserstoff in großem Maßstab ist für die Verwirklichung einer kohlenstofffreien Gesellschaft unerlässlich. Durch die Mitarbeit im Hydrogen Council und dem Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette werden wir dieses Ziel gemeinsam erreichen.“

„Wegbereiter sein“

Im Rahmen des Strategieplans 2024 hat Asahi Kasei festgelegt, das Wasserstoffgeschäft als eines von zehn definierten Wachstumsbereichen (10 Growth Gears) zu führen, die bis 2030 mehr als 70 Prozent vom Betriebsergebnisses für den Konzern ausmachen sollen. Diese nächste Wachstumsphase wurde 2022 anlässlich des 100jährigen Firmen-Geburtstages eingeläutet und steht unter dem Motto „Be a Trailblazer“ – Wegbereiter sein.

Lange Erfahrung in der Chloralkali-Elektrolyse

Asahi Kasei baut derzeit seine Wasserstoffaktivitäten aus und konzentriert sich dabei auf die alkalische Wasserelektrolyse zur Produktion von Wasserstoff. Das Unternehmen baut hier auf den Erfahrungen und dem Fachwissen auf, die mit dem Membranverfahren für die Chloralkali-Elektrolyse gewonnen wurden. Bereits im Jahr 1975 begann Asahi Kasei mit der ersten kommerziellen Chloralkaliproduktion unter Einsatz des Membranelektrolyseverfahrens und ist heute zudem ein führender Komplettanbieter von Schlüsselkomponenten, einschließlich Katalysatoren, Elektroden und Membranen.

Leistungsfähige Systeme in Fukushima

Der japanische Konzern hat im Rahmen eines von der japanischen „New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)“ geleiteten Projekts ein alkalisches Wasserelektrolysesystem im 10-MW-Maßstab auf dem „Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R)“ installiert und seit 2020 mehrere Probebetriebe durchgeführt. Die Planungen sehen vor, auf der Grundlage der im FH2R erzielten technologischen Errungenschaften und Erfahrungen bis 2025 ein weitaus leistungsfähigeres System mit mehreren 10-MW-Modulen in Betrieb zu nehmen.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 – 31. März 2022) einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro (2.461 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.asahi-kasei-plastics.com/en/, www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu, und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Ansprechpartner Europa:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

